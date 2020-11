Il gusto e i dettagli la sera della Vigilia di Natale sono davvero fondamentali. Ecco come presentare agli ospiti e a tutta la famiglia un menù con i fiocchi ed una tavola apparecchiata con raffinatezza e tanto tanto gusto.

Menù completo coi fiocchi per la Vigilia di Natale

Scopri prima di iniziare tanti primi piatti per la Vigilia di Natale, semplici e gustosi!

Antipasto

Mousse al salmone

Si prepara con soli due ingredienti ed è pronta in soli 2 minuti! Tanto gusto per un antipasto veloce e versatile al contempo.

Primo piatto

Linguine al nero di seppia

Un primo piatto prelibato, una proposta che esula un po’ dal comune, porterete in tavola una pietanza suberba, elegante, in linea con la Vigilia di Natale.

Secondo piatto

Salmone al pepe verde con zenzero e lime

Il secondo di pesce intramontabile e prelibato, un tocco di freschezza con degli ingredienti aggiuntivi davvero raffinati, scopri subito la ricetta!

Dolce

Biscotti morbidi con mandorle e arancia

il biscotto che non ti aspetti, facile, morbidissimo e goloso!

Organizza l’ambiente natalizio

Pensa a un tema per creare l’ambiente natalizio: possono essere delle insalate, dei carpacci, delle mousse, ingredienti che non si è soliti utilizzare nella cucina comune.

Trovare una linea che lega le varie pietanze vi aiuterà a creare uno schema mentale da portare avanti seguendo precisi step.

Scegliere sempre delle ricette furbe, veloci, pratiche da preparare in anticipo o mettere in tavola in pochi minuti. Potete iniziare a preparare qualcosina anche nei giorni precedenti così da impostare le preparazioni di base e dedicarvi, all’occorrenza e sul momento alla parte della guarnizione per godervi questa magica serata al meglio.

La sera della vigilia di Natale si mangia principalmente pesce del consiglio è quello di acquistarlo con largo anticipo. L’acquisto anticipato del pesce vi consentirà di pulirlo, posizionarlo e congelarlo già diviso e così sarà pronto per le vostre ricette: un grandissimo risparmio sia di tempo che di lavoro.

Compila una bella lista dettagliata nella quale tutte le preparazioni saranno collegate agli ingredienti che occorrono, così facendo completerai in maniera chiara anche la lista della spesa.

Le chicche per la tavola

La tavola è sicuramente uno dei punti fondamentali sul quale soffermarci. È utile a creare una bellissima atmosfera, non necessariamente deve richiamare a un arredo piuttosto complicato, optate per i colori principali: bianco, oro, naturale, rosso, ogni colore esprime una determinata atmosfera. Panna e rosso sono sicuramente i protagonisti del Natale. Come centro tavola andrà bene anche un semplice porta candele, Magari a forma di slitta.

Gli stili più gettonati sono sicuramente il tema nordico con delle renne e dei piatti in stile scialbi chic magari color panna.

Non dovranno mancare i finti omini di panpepato, ai tradizionali biscotti allo zenzero che possono fungere da segnaposto, in versione salata o dolce possono accompagnare il dessert o l’antipasto.