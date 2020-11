Jana Maradona è la figlia di Diego Armando: porta il cognome del grandissimo campione dal 2015. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Jana Maradona è figlia di Diego Armando Maradona, riconosciuta solo dopo il compimento del 18esimo anno della ragazza. Jana è figlia di una relazione extraconiugale. Il campione argentino ha riconosciuto Jana solo dopo molti anni dalla sua nascita.

Su Instagram, Jana ha dedicato un lungo post al padre in occasione del suo compleanno, lo scorso 30 ottobre, ma chi è davvero Jana? Andiamo a scoprire qualcosa su di lei.

Jana Maradona: chi è la figlia di Diego Armando riconosciuta nel 2015

Jana Maradona è nata nel 1995 ed è frutto della relazione tra Diego Armando Maradona, morto per un arresto cardiaco e l’argentina Valeria Sabalain. Il riconoscimento è arrivato solo nel 2015.

A raccontare il momento fu proprio Jana che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio La Red, raccontò:

“Mi ha guardato negli occhi e si è messo a piangere chiedendomi perdono. Poi ci siamo abbracciati per la prima volta. Gli ho chiesto se fossi sua figlia e lui, con le lacrime agli occhi, mi ha risposto che era evidente perché sono la sua fotocopia. Abbiamo pianto insieme ed è stato un momento indimenticabile, bellissimo, che ho atteso per anni”, ha ammesso Jana.

Un riconoscimento che, sebbene sia arrivato molti anno dopo la sua nascita, non ha assolutamente lasciato alcun tipo di rancore in Jana. “Non provo nessun rancore, l’importante è solo poter dire di avere un padre”, raccontava ancora Jana.

Jana, oggi, lavora come modella, ha un grosso seguito sui social dove pubblica spesso foto in cui mostra la sua bellezza ai fan. Ama viaggiare e in Argentina ha intrapreso gli studi di architettura.

Della sua vita privata non si sa molto. Non si sa se sia fidanzata o meno. Su Instagram, i fan la seguorno con affetto elogiando la sua bellezza.

“Buon compleanno papà. Ci sono giorni in cui litighiamo per caz*ate e litighiamo duramente, ma poi ci amiamo più di prima perché quella è una vera relazione padre-figlia, da cui impari io e io da te imparo così tanto. So che per molti sei il più grande del calcio, e non ne dubito, ma per me sei il miglior papà del mondo”, scriveva Jana il giorno del compleanno di Maradona.