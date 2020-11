Giulia Salemi al veleno su Elisabetta Gregoraci, parole di fuoco al Grande Fratello Vip 2020: “Non farmi passare per tro*a”.

Giulia Salemi si scaglia contro Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello vip 2020. L’influencer, dopo un confronto con l’ex moglie di Flavio Briatore, si è sfogata con Dayane Mello tirando fuori il proprio pensiero sulla Gregoraci.

Tutto è nato da un commento di Alfonso Signorini che ha parlato di una discussione tra le due risalente a qualche anno fa durante una vacanza. Giulia ha immediatamente cercato di chiarire con la Gregoraci il cui atteggiamento ha indispettito la Salemi che, in giardino, si è lasciata andare ad uno sfogo con Dayane Mello.

Giulia Salemi al veleno su Elisabetta Gregoraci: “Non deve farmi passare accattona o tro*a”

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno avuto un chiarimento in merito ad alcuni incontri che hanno avuto in Sardegna nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La Gregoraci ha ammesso di non aver gradito alcuni atteggiamenti della Salemi che, infastidita dal suo atteggiamento, si è sfogata con Dayane Mello.

“L’ho vista delle volte al Crazy Fish e lei veniva e mi guardava dall’alto in basso. Sono sempre stata una ragazza autonoma e indipendente. Flavio mi ha detto se volevo andare da loro a cena nei locali. Anche perché sai quanti miei amici hanno speso barcate di soldi?! Lei mi sta facendo passare per accattona. Questo non mi sta bene. Perché io ti dico che sei snob? Ho detto la verità. Quello sei ciccia”, ha sbottato la Salemi.

“Adesso ha fatto un bagno di umiltà prima di entrare nella casa ma fino a ieri era una snob. Mi ero promessa di azzerare tutto qui dentro, ma se fa così anche io parlo. Non deve farmi passare per gatta morta, per non dire tr**a o accattona. Io a differenza sua non ho mai avuto mariti… io ad esempio 3 anni fa la vacanza in Sardegna non potevo permettermela. Che male c’è se dei miei amici mi invitano? Sono la prima che accetta? Ho sdoganato un concetto astruso? Sono una persona per bene e non accetto che nessuno lo metta in dubbio”, ha aggiunto ancora Giulia che non vuole assolutamente passare per quella che non è.

Infine, sulla scelta di nominare proprio la Gregoraci, ha spiegato: “Quando sono entrata era carina con me e non me lo aspettavo. Mi ero ricreduta. L’ho nominata perché non potevo nominare Selvaggia, perché adesso mi sta simpatica”. Come finirà la vicenda? Con chi si schiererà Pierpaolo Pretelli?