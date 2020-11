Lite in diretta tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi nel post Grande Fratello Vip. La showgirl: “Chiamavi Briatore, meglio che sto zitta”.

Durissima lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 subito dopo la puntata con Alfonso Signorini. Quest’ultimo, prima di salutare i concorrenti, ha sganciato la bomba parlando di un presunto litigio del passato tra le due gieffine a causa di Flavio Briatore.

“A me risulta che prima di entrare nella Casa del Grande Fratello tra te e Giulia ci fosse una certa ruggine legata a una vacanza di molti anni fa”, ha detto Signorini.

“Non sono mai andata in vacanza con lei. L’ho vista un paio di volte in Sardegna. In realtà non è mai successo niente però chiacchierava più con Flavio che con me”, ha risposto la Gregoraci mentre la Salemi, infastidita dal gossip, si è prontamente difesa:

“Voi non stavate già insieme e io ero lì invitata da Domi. Eravamo sette o otto persone. Non ho mai fatto la corte a Briatore, puoi chiederlo anche a lui. È amico di amici. Questa non la accetto”.

Elisabetta Gregoraci, lite con Giulia Salemi per Briatore: “Ho assistitio alle tue telefonate. Mi dai dello snob, meglio che sto zitta”

Finita la puntata con Alfonso Signorini, Giulia Salemi ha immediatamente cercato un confronto con Elisabetta Gregoraci la quale, tuttavia, non è apparsa molto disponibile a parlare dell’accaduto. “Non voglio parlare di lui (Flavio Briatore ndr). Non mi va di tirarlo sempre in mezzo”, ha detto inizialmente. Giulia, però, ha insistito e tra le due c’è stata una piccola discussione.

“Devi dire la verità, io la so. Tu eri sempre molto gentile con lui, gli scrivevi dei messaggi. Ho assistito a delle telefonate tue con Flavio. Ero a casa ed una volta è arrivata una tua telefonata. Diciamo che io quando vado in un posto mi pago quello che compro o consumo capisci? Tu sei stata più carina con lui e meno con me perché dici che sono snob”, ha sbottato la Gregoraci come fa sapere Biccy.

“Ho mandato delle telefonate, ma non nel senso che pensavi tu. Davvero hai pensato che ci provassi con lui?”, ha provato ad insistere la Salemi che, di fronte alla reticenza della Gregoraci nel parlarne, si è allontanata.

“Amore ma tu non mi hai mai cagato di pezza, manco ‘ciao’ mi dicevi” VIVO PER QUESTO SCONTRO GIULIA-ELISABETTA#gfvip pic.twitter.com/qi7sCtgLZC — fra (@JAVREGUISS) November 24, 2020

ELIGREG STA DICENDO CHE LEI È ABITUATA AD ANDARE NEI POSTI E A PAGARE #GFVIP — Trash Italiano (@trash_italiano) November 24, 2020

L’ex moglie di Flavio Briatore è così esplosa: “Meglio che non parlo. Ma questa che dice che sono snob e poi viene nei locali e fa… meglio che sto zitta e che parli lei“. Come finirà tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi che la legato in podo particolare con Pierpaolo Pretelli?