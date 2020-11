Carima di tutto e di più: l’amica di Emily sbarca a Forum

Carima di tutto e di più è uno dei personaggi più amati dal popolo del web e non solo. L’amica di Emily ha debuttato in tv a Forum.

Carima di tutto e di più è il fenomeno web del momento. Diventata famosa grazie al suo “Emily, te lo pigli nel cul* amica mia”, Carima ha rapidamente scalato il successo, diventando uno dei personaggi simboli dei social.

E’ quasi impossibile, infatti, se adoperate molto i social, che non siate mai imbattuti in suo video o in un meme realizzato in suo onore, che spesso e volentieri strappano un sorriso in questo periodo difficile che tutti noi stiamo vivendo. La star del web però sembrerebbe non avere alcuna intenzione di restare soltanto nel mondo della rete e questa mattina ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo, precisamente a Forum di Barbara Palombelli.

Il web si è accorto subito della sua presenza nel programma di successo di canale 5 e non appena l’ha vista scendere le scale per fornire la sua testimonianza al giudice per il caso di oggi, gli utenti hanno invaso i social con le brevi clip che inquadrano la star del momento fare il suo debutto sul piccolo schermo.

Carima di tutto e di più a Forum, segno che i social stanno contaminando sempre di più il piccolo schermo.

Carima di tutto e di più: il fenomeno web funziona anche in tv

CARIMA E IL GIUDICE MELITA CAVALLO NELLA STESSA CAUSA ✈️ #Forum — Trash Italiano (@trash_italiano) November 24, 2020

Il successo di Carima di tutto e di più non è arrivato soltanto a Forum. Basti pensare che ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip, quando Alfonso Signorini doveva comunicare ai suoi vipponi che il programma non sarebbe terminato durante i primi giorni di dicembre ma a febbraio, sono stati gli stessi concorrenti a nominarla e a citare la famosa Emily.

La reazione dei concorrenti all’annuncio di Signorini è stata davvero esilarante, così come tutte quelle realizzate dagli utenti della rete che hanno utilizzato i video della star del web per realizzare delle parodie su quanto comunicato durante il corso della diretta.

Ormai il mondo della rete e quello del piccolo schermo continuano a contaminarsi a vicenda e non è soltanto il caso di Carima di tutto e di più. Basti pensare anche soltanto all’ingresso di Tommaso Zorzi al GF Vip o della presenza di numerosi influencer nei salotti televisivi del piccolo schermo o negli studi Elios di Roma con Uomini e Donne. Due mondi che, finalmente, dopo tanto tempo iniziano a collaborare, creando un prodotto che possa soddisfare le esigenze del pubblico, che sono in continua evoluzione così come le loro preferenze.

CARIMA A FORUM COL GIUDICE MELITA CAVALLO ✈️ pic.twitter.com/g4P8bXj5Xy — Trash Italiano (@trash_italiano) November 24, 2020

Carima ed Emily si “godono” il meritato successo in tv, segno che la spontaneità e la simpatia sono da sempre le armi vincenti, quelle che riescono a fare breccia nel cuore del pubblico. Poco importa che esso sia della rete e del piccolo schermo, l’obiettivo rimane sempre lo stesso.