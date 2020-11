Superbonus, primi dati: Patuanelli fa il punto sull’iniziativa

Le misure anti-crisi per fronteggiare la pandemia stanno prendendo forma. Diversi incentivi e bonus sono ormai operativi, arrivano anche i primi riscontri numerici del “Superbonus”. Patuanelli commenta i dati e traccia il sentiero per il futuro. Le parole del Ministro dello Sviluppo Economico.

Sostenere gli italiani in difficoltà, con misure capillari, per evitare un eccessivo impatto negativo della crisi economica sulla vita di tutti i giorni: se i dati del Censis non sono incoraggianti, con la conferma di un peggioramento collettivo del tenore di vita italiano, qualche incentivo provano a offrirlo i bonus stanziati dal Governo. Oltre al Cashback e Super Cashback, in vigore da qualche tempo, numerose sono le iniziative preposte.

Superbonus, Patuanelli garantisce: “Attesa per un’ulteriore proroga”

Il Ministro dello Sviluppo Economico prova a tracciare un sentiero avvalendosi dei primi dati riguardanti il portale Enea che traccia i riceventi del cosiddetto “Superbonus”: “Sono numeri ancora molto piccoli perché stiamo parlando di 20 giorni, in un quadro che comunque è operativo e c’è attesa per eventuali elementi di proroga”, ha dichiarato Patuanelli all’ANSA.

Nello specifico, le cifre in questione presentano: 93 interventi presentati e autorizzati, con un’ammissione a detrazione di circa 14 milioni e 700 mila euro e con crediti per 16 milioni e 200 mila circa. Numeri che presto saranno in aumento grazie agli ulteriori incentivi che verranno forniti con le nuove misure. Patuanelli, inoltre, precisa: “C’è evidente volontà da parte del Governo di prorogare questa misura, la cui portata è sotto gli occhi di tutti. Le forze politiche stanno lavorando alacremente affinché ciò avvenga”, ha concluso il Ministro.