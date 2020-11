Antonella Elia ha annunciato durante la diretta del Grande Fratello Vip di aver lasciato Pietro Delle Piane.

Antonella Elia ha aperto con il botto questa puntata del Grande Fratello Vip, confidando ad Alfonso Signorini che purtroppo la sua relazione con Pietro Delle Piane è arrivata al capolinea.

L’opinionista non si è lasciata sfuggire alcun dettaglio del motivo che l’avrebbe spinta a prendere una tale decisione, ma ha commentato il tutto con un secco: “Ora sono single, è finita” senza dare ulteriori spiegazioni al pubblico di canale 5 che erano convinti ormai che la loro storia d’amore fosse riuscita a superare la crisi che li aveva toccati durante l’esperienza a Temptation Island dove l’attore aveva utilizzato delle espressioni poco felici nei confronti della sua compagna. Tant’è che è stato massacrato dal pubblico del piccolo schermo e che spinsero la Elia a decidere di prendere una pausa di riflessione.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati e la confessione di tale rottura è arrivata in maniera totalmente inaspettata.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia svela: “Sono single”

Antonella Elia ha stupito tutto il pubblico di canale 5, che durante la diretta di questa sera al Grande Fratello Vip non si sarebbe mai aspettato una confessione simile, visto che lei solitamente non ama parlare della sua vita privata e durante l’inizio di quest’avventura televisiva, che l’ha vista per la prima volta nel ruolo di opinionista, aveva garantito ad Alfonso Signorini che Pietro Delle Piane ce la stava mettendo tutta per conquistarla e che lei gli stava dando piena fiducia ma con del filo da torcere.

Perché Pietro Delle Piane e Antonella Elia si sono lasciati, tra l’altro lei durante la scorsa diretta ha stroncato Elisabetta Gregoraci al GF Vip, non è ancora dato saperlo, ma molto probabilmente lui non è riuscito a conquistare a pieno la sua fiducia, visto che durante il suo percorso a Temptation Island aveva marcato più volte quanto lei fosse, a suo parere, arida soltanto perché non aveva messo al mondo un figlio mentre lui sì e poteva capire a pieno i problemi della vita.

Antonella Elia al GF Vip ha sganciato la bomba e il pubblico del piccolo schermo, che ha seguito con affetto il suo percorso all’isola delle tentazioni, spera che lei o Pietro Delle Piane possano fare chiarezza, rivelando i motivi che li avrebbero spinti a dirsi addio.