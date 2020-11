“Non possiamo immaginare a dicembre di avere“.La ministra dell’Istruzione,, torna a premere per laprima di Natale , con ilindividuata come data possibile, in parallelo anche ai possibili allentamenti delle restrizioni per c onsentire agli italiani di fare gli acquisti per i regali natalizi . “Nell’ultimo periodo le Asl sono andate in affanno, si è chiesto a tutti i settori del Paese di fare un sacrificio e anche la scuola ha dato una mano, ma mi auguro che sia una parentesi brevissima – ha spiegato la ministra dell’Istruzione a Sette Storie su Rai1 –”.

Un diritto e un dovere che secondo le parole della ministra va preservato e tutelato. Indubbiamente, un eventuale riapertura dovrà coincidere con un calo dei contagi e dovrà avvenire adottando tutte le precauzioni necessarie a garantire la salute di studenti, insegnanti, personale scolastico e delle loro famiglie.

“Serve prudenza, ma se i contagi andranno giù e ci sarà la possibilità di allentare alcune restrizioni mi auguro che anche le scuole superiori vedano un ritorno graduale degli studenti in classe – ha aggiunto la ministra Lucia Azzolina – e dovremo essere cauti anche negli ultimi giorni dell’anno, quando le scuole saranno chiuse. Servirà prudenza da parte di tutti anche per proteggere le scuole”.

Le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico e della stessa ministra sembrano aver trovato una sponda in Palazzo Chigi che si prepara a riaprire le scuole prima di Natale.

A spiegarlo è stato lo stesso presidente del consiglio, Giuseppe Conte: “Cercheremo di aprire le scuole prima di Natale, stiamo lavorando per questo”, ha detto a Otto e mezzo su La7.