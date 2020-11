Tullio Solenghi eliminato a Ballando con le stelle: Massimo Loez sbrocca

Tullio Solenghi è stato eliminato per primo durante la finalissima di Ballando con le stelle 2020: Massimo Lopez attacca la giuria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

L’eliminazione di Tullio Solenghi durante la finalissima di Ballando con le stelle 2020 non è andata giù all’amico Massimo Lopez che, su Twitter, si è scagliato contro la giuria del programma di Raiuno, rea di non aver dato i voti giusti a Solenghi che Lopez considera il “vincitore morale di Ballando con le stelle 2020″.

A rispondere ai tweet di Lopez è stata Selvaggia Lucarelli che ha riportato poi l’accaduto in puntata sottolineando di aver sempre dato i voti giusti a Tullio e che l’ultima decisione, durante la finale, spetta comunque al pubblico.

Massimo Lopez contro la giuria di Ballando con le stelle 2020: “Tullio Solenghi vincitore morale”

Massimo Lopez non usa giri di parole per esprimere la propria opinione sull’eliminazione di Tullio Solenghi durante la finale di Ballando con le stelle 2020. Per molti spettatori e per lo stesso Massimo Lopez, Solenghi è il vero vincitore di Ballando con le stelle 2020 e, attraverso un botta e risposta con Selvaggia Lucarelli, Lopez esprime la propria opinione.

“Tullio vincitore morale! Sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima rappresentazione!“, ha cinguettato Lopez criticando i giudizi della giuria formata da Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

A rispondere è stata proprio Selvaggia Lucarelli. “Questa non me la merito”, ha risposto la Lucarelli su Twitter prima di ribadire il concetto in diretta riportando le parole di Lopez in puntata.

Massimo Lopez, però, ha ribadito la propria opinione: “Selvaggia mi dispiace ma siete stati davvero poco leali, sebbene tu sia stata sempre a favore di Tullio. Mi sarei aspettato, soprattutto questa sera, la riconoscenza nei confronti dell’unico vero artista su quel palco”.

Tullio vincitore morale! Sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima rappresentazione! @Ballando_Rai #ballandoconlestelle — Massimo Lopez (@MassimoLopez_) November 21, 2020

Molti utenti si sono schierati con Massimo Lopez dandogli ragioni e considerando Tullio Solenghi il vero vincitore dell’edizione 2020 di Ballando le stelle, ricca di colpi di scena e di infortuni.