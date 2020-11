Se ami il cioccolato bianco oggi ti regaliamo una ricetta imperdibile, il Raffaello fatto in casa, versione light e super leggera, a prova di dieta!

Forse non sai, che anche per la colazione, sono possibili innumerevoli preparazioni dal gusto leggero, anche quando stai seguendo un regime alimentare per perdere peso. Grazie alla ricetta di healthydory_, super prelibata e gustosa, potrai gustare, direttamente a casa tua, un dolce soffice da ripieno cremoso.

Ricetta Raffaello light: scopri come prepararlo a colazione!

Il cioccolato bianco fa venire l’acquolina in bocca a chiunque, questa è una conchiglia morbidissima ricoperta di fiocchi di cocco, giace all’interno un ripieno di mandorle, una tentazione alla quale non potrai certo rinunciare, il Raffaello fatto in casa migliore che ci sia, senza sensi di colpa, con una carica di energia e gusto utili per affrontare la giornata al meglio. Non perdere la ricetta di healthydory_!

Ultimamente sono in fissa con il cioccolato bianco, lo amo! Ho deciso così di riprodurre uno dei miei cioccolatini preferiti, le praline Raffaello.

Sì, ma in versione morbida, cremosa e ancora più cioccolatosa, proprio come piace a me

Io l’ho semplicemente amata e sono sicura che ve innamorerete anche voi…

Ingredienti

25 g di fiocchi di avena baby al cioccolato bianco @bpr_nutrition (o neutri)

(o neutri) 25 g di farina di avena neutra

190 ml di latte vegetale senza zuccheri aggiunti (o quello che preferite)

2 gr di gelatina in fogli/ agar-agar

Mandorle

Yogurt greco 0%

Crema proteica al cioccolato bianco

Cocco rapè

Cioccolato bianco

Preparazione

Ho preparato il porridge unendo fiocchi, farina, latte vegetale e gelatina in fogli. Ho portato ad ebollizione e una volta pronto l’ho versato un po’ di composto all’interno di un ciotolina precedentemente rivestita con della pellicola.

Ho aggiunto un po’ di yogurt greco, una mandorla e la crema proteica al cioccolato bianco. Ho ricoperto con il restante porridge. Ho riposto in frigo e lasciato riposare tutta la notte. Al mattino seguente ho capovolto la mia cupola e decorato con cocco rapè e cioccolato bianco.