Federica La Rocca, chi è la cantante di Amici 20: età, curiosità e biografia

Chi è Federica La Rocca, la cantante di Amici 20: età, biografia, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’allievo della scuola di Maria De Filippi.

Federica La Rocca è una delle cantanti di Amici 20. Appassionata di musica, in attesa di realizzare i suoi sogni, Federica lavora come barista. Con il suo talento è riuscita a conquistare un banco nella scuola di Maria De Filippi dove sono nati tantissimi talenti della musica italiana.

Talentuosa e già molto amata sui social, chi è davvero Federica? Quanti anni ha? Quali sono le sue passioni? Andiamo a scoprire tutte le curiosità che ci sono su di lei.

Federica La Rocca: età, biografia, curiosità

Nome: Federica La Rocca

Federica La Rocca Data di nascita: 28 novembre 1998

28 novembre 1998 Età: 21

21 Segno zodiacale: scorpione

scorpione Professione: cantante

cantante Luogo di nascita:

Altezza: /

/ Peso: /

/ Tatuaggi: ha un cuore sul braccio



ha un cuore sul braccio Profilo Instagram ufficiale: @catastrofede

Federica è una ragazza siciliana nata nel 1998. Ha una sorella più grande che l’ha resa zia di un nipote a cui è estremamente legata. A 16 anni ha lasciato la scuola e ha attraversato un periodo molto delicato. Federica, nella scuola di Amici, ha raccontato di aver subito bullismo. A

“Ho sofferto di insicurezza, ansia. È scaturita così, all’improvviso. Una mattina mi sono svegliata e mi sono resa conto che qualcosa non andava. Toccare il fondo mi è servito per poi risalire ancora più forte”.

Federica, poi, ha ricevuto una lettera nella scuola di Amici con cui la famiaglia ha cercato d’incoraggiarla in un momento così particolare.

Cara Federica, inutile cercare di spiegarti a parole la nostra felicità. Abbiamo sempre creduto in te e continueremo a farlo sempre, comunque andranno le cose. Siamo fieri di come sei cresciuta, soprattutto siamo orgogliosi di come ti sei formata musicalmente da sola. Tu e il tuo talento.

Ci dispiace se non hai potuto studiare per colpa della nostra situazione economica, ma siamo sicuri che lì dentro ti potrai riscattare.

Ti chiediamo una cosa: non cambiare mai il tuo stile. I tuoi tatuaggi, i tuoi piercing, il tuo carattere, i tuoi capelli dai mille colori, arcobaleno, un po’ come la tua anima. Tutto questo ti rende semplicemente unica.

Non sai quanto ci manchi a casa, figurati anche che ci manca il tuo disordine. Ci manca sentirti cantare e suonare tutti i tuoi strumenti che hai imparato a suonare da sola. Ci manca sentirti lamentare su tutto e le tue polemiche su ogni cosa.

Spero che questa esperienza per te sia solo l’inizio e che la vita ti possa regalare il tuo sogno più grande, quello di cantare e trasmettere alle persone le emozioni che hai dentro.

Cos’altro aggiungere? Vorremo essere lì con te per abbracciarti, ma non si può. Allora abbiamo pensato di mettere dentro il pacco il tuo amato Fofò, che ti segue da quando sei nata. Spero che stringendolo tu non ti senta più sola. Noi siamo tutti con te. Fatti valere, spacca tutto. Ti amiamo.

Fderica La Rocca ad Amici 20

Federica è entrata nella scuola di Amici 20 perchè l’ha scelta Arisa, convinta di poter lavorare bene con lei. Contrariamente, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno scelto di non lavorare con lei.