Elisabetta Gregoraci ha spiegato ad Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip per quale motivo non tonerà più con Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci, durante il corso della settimana, ha rivelato ai suoi compagni di viaggio che durante il periodo del lockdown, Flavio Briatore, il suo ex marito, le aveva chiesto di sposarsi ancora una volta, visto che hanno scelto di divorziarsi, ma che lei non se l’è sentita di rispondere.

L’imprenditore sulle pagine del settimanale Chi ha immediatamente provveduto a smentire, affermando che quanto raccontato dalla conduttrice, che prima ha avuto un confronto con Selvaggia Roma, non corrisponde assolutamente alla realtà dei fatti, ma durante la diretta di questa sera, attraverso Alfonso Signorini, ci ha voluto a confermare in realtà la versione della sua ex, in quanto le aveva effettivamente chiesto di tornare insieme, ma era una cosa detta tanto per in quel contesto, visto che nessuno dei due aveva una relazione stabile al momento.

La concorrente si è detta contenta che il suo ex abbia raccontato la verità dei fatti, in quanto non c’è nulla di male in quello che è successo tra loro. Tra una confessione e l’altra, però, Elisabetta Gregoraci ha spiegato perché non tornerà mai più con Briatore.

Briatore conferma la versione di Elisabetta Gregoraci: “E’ tutto vero”

Flavio Briatore ha dunque confermato la versione di Elisabetta Gregoraci al GF Vip, rivelando che in un primo momento non aveva raccontato proprio la verità sulla sua seconda proposta di matrimonio. Durante il corso di questo momento, come anticipato, Alfonso Signorini ne ha approfittato per chiedere alla sua concorrente se lei potrebbe mai riavere un ritorno di fiamma.

Elisabetta, che poco prima era stata provocata da Antonella Elia, ha categoricamente smentito un ritorno di fiamma con l’imprenditore in quanto nonostante nutra un profondo sentimento di affetto per lui, ha paura che possano ripetersi alcuni sbagli da parte di entrambi.

“Io ho sbagliato perché quando l’ho incontrato ero una ragazzina, ho sottovalutato tutto quello che sarebbe potuto accadere dopo, tutta la risonanza mediatica che ha” ha confidato. “Mi sono privata di un sacco di cose, non sono riuscita a vivermi la mia età” ha concluso per poi aggiungere. “Lui purtroppo non cambierà perché è fatto così. E‘ stato troppo possessivo nei miei confronti, come se fossi sua““.

“Hai ragione” ha replicato Alfonso Signorini. “In un rapporto di coppia bisogna sempre avere i propri spazi” ha aggiunto, ascoltando la confessione della conduttrice con particolare attenzione, visto che non si aspetta una rivelazione del genere.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip ha finalmente chiarito al pubblico del piccolo schermo che il suo matrimonio è terminato tempo fa e non è assolutamente intenzione di riavere un ritorno di fiamma con Flavio Briatore, nonostante gli voglia molto bene.