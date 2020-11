E’ importante prendersi cura dei capelli secchi, ponendo attenzione sugli alimenti da assumere, scopriamo quali.

La cura dei capelli è molto importante indipendentemente dalla natura se sono secchi, grassi, crespi o con forfora. Per sfoggiare una chioma spendente e sana è importante seguire un’alimentazione sana e equilibrata per nutrire la fibra.

A prescindere da tutto è importante seguire un’alimentazione sana anche per il benessere dell’organismo. Bisogna porre attenzione agli alimenti da portare a tavola, non basta scegliere solo prodotti giusti, come shampoo e maschere specifici per capelli secchi. La chioma va nutrita bene.

In caso di capelli secchi quali sono gli alimenti da assumere e da evitare? Scopriamolo insieme.

Capelli secchi: alimentazione da seguire

I capelli secchi richiedono cura e vanno nutriti per evitare che si possano seccare ulteriormente e predisporsi alla rottura. La secchezza dei capelli può dipendere da diversi fattori il motivo principale è la scarsa idratazione che causa poca luce alla chioma e non solo anche le punte perdono tono e tendono a diventare fragili e a spezzarsi.

E’ importante comunque curare i capelli secchi non solo con prodotti specifici, ma anche con l’alimentazione è davvero indispensabile. Cerchiamo di capire quali sono gli alimenti da preferire e quali da evitare.

In caso di capelli secchi è necessario portare a tavola alimenti che idratano e fortificano la chioma. Sicuramente gli alimenti che contengono acqua come frutta e verdura non dovrebbero mai mancare a tavola. Non solo nutrono i capelli ma apportano fibre che sono amici dell’intestino. A tavola dovete portare alimenti che contengono i seguenti nutrienti:

-Vitamine del gruppo B: è una vitamina che previene la caduta che accade spesso quando i capelli sono secchi, quindi li rende più sani, rafforzando il cuoio capelluto. Ecco cosa assumere:

funghi

fegatini di pollo o suino

lievito di birra

cosciotti di pollo

caviale

tuorlo d’uovo

muesli e crusca di grano

lenticchie

ceci

-Vitamina C: è una molecola molto importante per lo sviluppo del nostro organismo, ma è un alleato per capelli deboli e secchi perchè li rinforza. Si deve integrare con la dieta perchè il nostro organismo non riesce a sintetizzarla. Questa vitamina la ritroviamo nei seguenti alimenti ecco quali:

arance

prezzemolo

peperoncino

ribes nero

peperoni

rucola

kiwi

broccoli

fragole

spinaci

limoni

–Vitamina A: apporta diversi benefici al nostro organismo, non solo utile per la pelle, ma anche i capelli. Se portate a tavola alimenti che contengono la vitamina A potete idratare i capelli e proteggerli dalla caduta. Questa vitamina la ritroviamo nei seguenti alimenti ecco quali:

angurie

pomodori

fragole

ciliegie

carote

peperoni

meloni

nespole

arancia

zucca

pesche gialle

asparagi

spinaci

bietole

lattuga

broccoli

pesci grassi

Quindi non solo frutta e verdura, ma anche la frutta secca e oleosa è indispensabile per i capelli secchi perchè contiene acidi grassi essenziali che nutrono in profondità. Come condimento scegliete l’olio extra vergine di oliva, il miglior olio non solo per l’organismo, ma anche per capelli.

Non si deve perdere l’abitudine di bere acqua è necessario idratarsi almeno con 2 litri di acqua al giorno. Non è facile può accadere che la pigrizia prende il sopravvento, ma ci sono dei trucchetti che ci permettono di bere più volte durante il giorno.