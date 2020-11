Paola Caruso ha parlato di una sua possibile partecipazione al GF Vip, tirando in ballo gli assistenti sociali e suo figlio.

Paola Caruso è nota al pubblico del piccolo schermo per essere stata la Bonas di Avanti un altro e per essere una delle fedeli opinioniste di Barbara d’Urso, commentando negli studi di Cologno i principali argomenti relativi alla cronaca rosa.

In molti, però, si sono chiesti come mai dopo la sua partecipazione a Pechino Express, in coppia con Tommaso Zorzi, non abbia più deciso di prendere parti a questo tipo di programmi, i reality show, visto che la sua personalità sembra essere perfetta per progetti del genere, in quanto saprebbe, come ha già fatto all’Isola dei Famosi, come intrattenere il pubblico del piccolo schermo.

Durante l’intervista rilasciata a Diva e Donna, Paola, ha spiegato che al momento le è impossibile prendere parti a programmi di questo tipo, come il Grande Fratello Vip ad esempio, in quanto essendo lei l’unico genitore di suo figlio, la situazione diverrebbe alquanto complicata in quando dovrebbe rinchiudersi nella casa più spiata d’Italia per mesi.

“Non posso farlo, credo che qualora entrassi nella casa le assistenti sociali si porterebbero subito via mio figlio“ ha spiegato Paola. “Risulto io come unico genitore” ha aggiunto.

Per questo motivo purtroppo Paola Caruso non parteciperà mai al Grande Fratello Vip.

Paola Caruso, porte chiuse in Rai: “Non mi vogliono”

Durante il corso dell’intervista, Paola Caruso ha rivelato anche che ha provato a dedicarsi ad altri progetti televisivi, oltre a ricoprire il ruolo di opinionista nel salotto di Barbara d’Urso, ma che purtroppo le sono state sbattute le porte in faccia. In particolar modo l’ex Bonas si è riferita ad un episodio specifico, in quanto avrebbe avuto un contatto diretto per partecipare a Ballando con le stelle, ma non sarebbe andato come sperato. Il motivo?

Milly Carlucci le avrebbe confidato di non volerla nel cast del suo programma, che vede i personaggi più amati del mondo dello spettacolo mettersi alla prova a suon di coreografie, in quanto sarebbe troppo targata Mediaset, preferendo quindi puntare su altri personaggi piuttosto che lei.

“Milly non mi vuole nel suo programma” ha dichiarato Paola Caruso su Milly Carlucci, non molto tempo fa tra l’altro si era anche lasciata andare ad un lungo sfogo sul difficile periodo che tutti stiamo vivendo. “Mi ha detto che sono troppo targata Mediaset” ha aggiunto. “In Rai non mi vogliono” ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ★彡 Paola Caruso 彡★ (@paolacarusoofficial)

Paola Caruso nonostante tutto non si abbatte e continua dritta la sua strada. Per un programma che la rifiuta, c’è ne un altro che l’accetta visto che da tempo ormai ricopre il ruolo di opinionista nei salotti di Barbara d’Urso ed ha da poco pubblicato un calendario mozzafiato. Senza dimenticare il ruolo di influencer che da qualche tempo svolge sul suo profilo Instagram. Insomma, non sta di certo con le mani in mano.