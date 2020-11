Se stavi cercando una cena a base di un alimento specifico sei nel posto giusto! Oggi ti proponiamo un menù completo per la tua cena a base di zucca dal primo al dolce da gustare post pasto, per chiudere l’ora di cena in bellezza, in maniera leggera ed equilibrata.

Preparare la cena a volte richiama ad un momento di vero sbattimento, spesso e volentieri arriviamo alla sera stanche e a corto di idee, ecco alcuni spunti per preparare delle pietanze veloci, sani, leggere e tutte con dei video tutorial annessi.

Menù completo cena, con la zucca: dal primo al dolce

Iniziamo da un primo piatto semplicissimo una pasta veloce, ricca e cremosa con la zucca pronta in un minuto.

Pasta con la zucca

Cotolette di zucca

Questo è un secondo piatto fantastico, all’insegna del benessere, che può essere accompagnato tranquillamente da un contorno di verdure di stagione crude o cotte.

Ingredienti

200 g zucca a fette

3 cucchiai di parmigiano

4 cucchiai di pangrattato

prezzemolo

sale

pepe nero

1 uovo

olio extravergine d’oliva

Tortino di zucca con cuore al cacao

Grazie a te penelope_chefit abbiamo scoperto ua ricetta davvero pratica, ricca di gusto e utile per tutte le donne che non vogliono rinunciare al gusto ma stanno seguendo una dieta per perdere peso. Ecco a voi la colazione ideale!

Ingredienti per il cuore morbido al cacao (Calorie 100)

110 g latte scremato

10 g cacao

10 g eritritolo

5 g fecola

Preparazione

Fai addensare sul fuoco per 3 minuti dal bollore.

Ingredienti per il tortino (Calorie 230) 120 g albume

120 g zucca delica cotta

50 g yogurt magro

15 g eritritolo o sostituto naturale dello zucchero (sciroppo d’agave, malto di riso, malto d’orzo, sciroppo d’acero, miele)

5 gocce yummis drop lemon pie (o 10 g zucchero integrale)

(o 10 g zucchero integrale) 15 g farina di cocco

15 g farina di riso

10 g farina integrale

Idrolitina e limone

Preparazione

Frulla albume, eritritolo, zucca e yogurt con un minipimer. Aggiungi farine e yummis e mescola. Aggiungi idrolitina e succo di limone e mescola. Versa in un padellino da 14 cm caldo e versa al centro il budino al cacao. Cuoci 25 minuti a fuoco bassissimo. Ribalta su un piatto e spolvera di zucchero a velo e 10 g di burro di arachidi diluito con poca acqua calda.