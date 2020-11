Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi portano a galla tutta la verità su Aurora: le indagini di Gianni Sperti svelano tutto.

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi svelano la presenza di una serie di indagini da parte di Gianni Sperti nei confronti di Aurora Tropea. La dama, nella puntata trasmessa ieri, è stata la protagonista di un confronto con Giancarlo, il cavaliere che stava frequentando e dalla quale sembrava molto presa.

Di fronte alla titubanze di Giancarlo, Aurora ha deciso di fare un passo indietro scontrandosi anche con Armando Incarnato e Gianni Sperti che non la considerano una donna sincera. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle news, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, 17 novembre, Maria De Filippi tornerà ad occuparsi di Aurora e Giancarlo e sarà l’occasione per Gianni Sperti d’indagare sul loro reale rapporto.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 17 novembre: le indagini di Gianni Sperti su Aurora e Giancarlo e la sfilata femminile

Gianni Sperti non si fida di Aurora Tropea e, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, convinto che Aurora abbia trovato un escamotage per chiudere la frequentazione con Giancarlo per uscirne “pulita”, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, indagherà controllando il cellulare sia della dama che del cavaliere. Le indagini, però, saranno infruttuose perchè Gianni non troverà assolutamente niente.

Sarà, tuttavia, l’occasione per Gianni Sperti per discutere nuovamente con Aurora Tropea di cui non si fida come ha ribadito in una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine.

“Aurora non mi piace, non la sento vera e penso abbia un atteggiamento di superiorità, secondo me infondato, e trovo lo faccia in maniera non autentica. Non credo sia interessata a cercare l’amore. Istiga tutti perchè è lei che cerca la discussione animata e poi piange lacrime di coccodrillo. […] Sono convinto che Aurora sia una persona costruita. Sono molto sensibile e le persone le guardo negli occhi: lei è sempre sfuggente, lancia la bomba senza guardarmi mai, e poi subito dopo si lamenta perché dice che non le viene data la possibilità e il tempo di parlare delle sue relazioni”.

La puntata odierna del dating show di Maria De Filippi proseguirà con la sfilata femminile. A sorprendere tutti sarà Roberta Di Padua che si presenterà in passerella vestita da sposa portando a casa voti altissimi, compreso quello di Michele Dentice con cui ha chiuso definitivamente.