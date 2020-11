Le anticipazioni di Uomini e Donne del 16 novembre vedono Gianni Sperti mettere di nuovo sotto torchio la dama Aurora Tropea.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 16 novembre promettono un inizio settimana col botto. Ovviamente a dare il via alla serie di puntate di questa settimana sono i protagonisti del Trono Over, che ancora una volta hanno catturato l’attenzione del pubblico del piccolo schermo.

Questa volta al centro dello studio non ci sarà Gemma Galgani, ma Aurora Tropea. Quest’ultima, dopo aver pesantemente discusso con Valentina, parlerà della conoscenza con il suo nuovo cavaliere. Le cose tra i due proseguono a gonfie vele. Lei sembra essere davvero presa e, cosa più importante visti i tempi che corrono in studio, perfino ricambiata.

Peccato che dopo minuti di complimenti e carinerie varie, lui ammette che in realtà non è poi così interessato a lei ma lo diceva soltanto per non offenderla pubblicamente non ricambiando il suo sentimento. Questo, manco a dirlo, farà scattare Gianni Sperti che in questa storia vede soltanto del marcio.

L’opinionista chiederà di controllare i telefoni dei due protagonisti perché convinto che si siano messi d’accordo in modo tale da poter continuare a restare all’interno del programma senza destare ulteriori sospetti.

Gianni Sperti controllerà il telefono di Aurora e Giancarlo a Uomini e Donne, ma sorpresa: non troverà nulla che provi che i due abbiano mentito.

Uomini e Donne anticipazioni 16/11: Gianni insinua il dubbio su Aurora

Gianni Sperti, nonostante non abbia trovato nulla sui rispettivi telefoni di Aurora e Giancarlo continua a non credere nella buona fede dei due, quando ha letto con i suoi occhi che nei messaggi che si sono scambiati non c’è assolutamente che faccia pensare o intuire che abbiano deciso di mettersi d’accordo e fingere che da parte del cavaliere l’interesse sia andato a diminuire soltanto per rimanere un altro po’ all’interno del parterre del Trono Over.

Ma le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi sembrano confermare la cattiva fede nei confronti della dama che, diciamocela tutta, non gli è mai andata a genio e più volte, durante il corso della permanenza di lei negli studi Elios di Roma, hanno discusso pesantemente, utilizzando anche termini piuttosto forti nei confronti di lei.

Dopo i dubbi di Gianni, che ha fatto chiarezza sul presunto coming out, si passa al Trono Classico! Sophie Codegoni avrà un nuovo preferito: Matteo, ma la tronista, a differenza dei suoi colleghi, sembrerebbe non aver ancora instaurato nessun legame speciale con i corteggiatori che stanno provando a conquistare il suo cuore. Riusciranno i ragazzi in questa ardua impresa? Staremo a vedere.

La puntata di Uomini e Donne di oggi come al solito è ricca di colpi di scena e sicuramente il pubblico del piccolo schermo è pronto più che mai a vedere i propri beniamini mettersi in gioco al centro dello studio e chissà se riusciranno nel loro intento, che dovrebbe essere quello di trovare l’amore.