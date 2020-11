Sara Tommasi che fine ha fatto? Com’è diventata oggi

Che fine ha fatto Sara Tommasi? Ecco com’è diventata la showgirl dopo aver affrontato il periodo buio della sua vita.

Sara Tommasi è una delle showgirl più famose degli anni 2000, ma che negli ultimi tempi è stata una delle protagoniste indiscusse della cronaca rosa a causa del difficile periodo che ha affrontato.

Dopo una brillante carriera nell’ambito universitario, si laurea in economica e management delle istituzioni e dei mercati finanzieri presso la Bocci di Milano, e uno stage di recitazione all’Actor’s Studio a New York, Sara inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo ed inizia ad avere un discreto successo. Man mano, passo dopo passo, si avvicina sempre di più alla realizzazione del suo sogno: lavorare nel mondo dello spettacolo.

Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 1998, quando sceglie di partecipare a Miss Italia e riesce arrivare alla prefinali senza purtroppo vincere il titolo di più bella d’Italia, ma non per questo la sua carriera finisce qui. Viene assunta dal canale musicale All Music come Veejay e nel 2002 viene scelta da Paolo Limiti come sua showgirl. Nel 2004 tenta la carriera di Velina ma purtroppo non riesce nel suo obiettivo finale, ma lavorerà ugualmente con Ricci nel ruolo di paperetta a Paperissima per poi approdare a Quelli Che il Calcio.

La sua popolarità inizia a salire, tant’è che Simona Ventura la vuole all’Isola dei Famosi, dove si piazza al quarto posto ma la sua carriera non sembra assolutamente fermarsi qui perché nel 2007 arriva su Italia 1 e poi lavoro al fianco di Fabrizio Frizzi. Il suo sogno si avvera nel 2008 quando prendere parte al film Ultimi della Classe, che le permette di vincere il premio come miglior attrice non protagonista al Festival di Cava de Tirreni.

Dopo questi momenti, purtroppo, inizia il suo periodo buio che l’ha portata gradualmente a lasciare questo tipo di carriera. Oggi, fortunatamente, sembra essersi ripresi ma compare molto di rado sul piccolo schermo tant’è che il pubblico si chiede che fine ha fatto Sara Tommasi?

Sara Tommasi oggi: che cosa fa dopo il suo periodo buio

Nel 2011 Sara Tommasi cambia vita. Inizia una carriera nel mondo a luci rosse, passando per il tunnel dei vizi e delle sostanze stupefacenti. Sara sta visibilmente male e numerosi video lo testimoniamo, ma nessuno fa niente. Il suo nome viene coinvolto anche nel famoso caso Ruby, del caso di Silvio Berlusconi.

La sua ultima apparizione sulle grandi reti risale allo scorso anno, quando Barbara la invita a Live Non è La d’Urso. Li Sara si mostra completamente diversa, è seguita ed è uscita dal periodo buio che l’aveva imprigionata, anche se ha riportato numerosi danni sul fidarsi degli altri.

Sara ha ammesso di essere stata in ospedale di 5 mesi e di essersi salvata grazie al supporto e all’amore dei suoi genitori. La Tommasi ha confidato anche di essere affetta dal disturbo bipolare e di essere in cura per poter condurre una vita normale.

Oggi Sara è una donna di diversa, che sogna ancora di poter fare il suo lavoro. Tant’è che è impegnata nel ruolo di conduttrice a TeleTerni e sogna di poter approdare ad un reality show per farsi conoscere realmente dal pubblico del piccolo schermo. Da qualche tempo, tra l’altro, ha debuttato come cantante con il duo Luci di Labbra per la canzone Vis a Vis.

Sentimentalmente, secondo recenti indiscrezioni, sembrerebbe essere legata alla sua manager.

Sara Tommasi oggi è una donna completamente diversa, che ha sofferto ma è riuscita a trovare la forza, grazie al supporto dei suoi genitori, di allontanare le ombre che si erano impossessate della sua vita per tornare a brillare di nuovo come faceva un tempo. Un percorso difficile, ma che è riuscito a darle le sue soddisfazioni.