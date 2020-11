Lui la tradisce con la segretaria, la vendetta di lei giunge inaspettata

Dopo 37 anni di matrimonio tradisce la moglie e la lascia per la segretaria. Le intima di lasciare la casa coniugale e lei si vendica così.

Un uomo ricco e facoltoso, lascia la moglie per la segretaria. Non solo l‘umiliazione, il dolore e la delusione di apprendere di aver dedicato la vita ad una persona che non ha contraccambiato la lealtà e il rispetto sulla quale pensavi di aver fondato il tuo matrimonio, ma anche la beffa di essere cacciata dalla lussuosa casa coniugale per accogliere un’altra donna. Deve essere stato davvero troppo da sopportare considerato il piano che questa moglie tradita ha escogitato per vendicarsi.

Moglie tradita, il piano di vendetta terrificante che non ti aspetti

Questa donna decide di vendicarsi del marito dopo aver scoperto il tradimento e dopo essere stata cacciata dalla casa di famiglia per accogliere l’amante. Un matrimonio durato quasi 40 anni, praticamente una vita condivisa, con tanto di sogni e progetti con la promessa reciproca di essere sempre leali e rispettosi l’un l’altro.

Certo 40 anni sono molti, in questo arco di tempo le cose possono cambiare, l’amore può consolidarsi o finire, il tutto dipende dal comportamento della coppia durante la vita coniugale. Qualunque sia il motivo, se uno dei partner arriva a far sgretolare uno dei pilastri della relazione, la fiducia, tutto il castello intorno, fatto di famiglia, obiettivi, sacrifici ed amore crolla, e anche il mondo tutto intorno segue lo stesso destino.

Questa storia di tradimento e vendetta è stata pubblicata sulla piattaforma Reddit, una storia che non possiamo dirvi con certezza se sia vera oppure inventata, ma che ad ogni modo fa riflettere.

Quando due partner smettono di combattere su fronte comune avanzando insieme lungo il cammino della vita è segno che le ferite riportate in seguito alle diverse battaglie, sono troppo profonde per guarire. Quando questo accade la separazione seppure dolorosa è ben accolta come una liberazione. Nonostante tutto, si può pure pensare che la fine di una storia si inevitabile arrivati ad un certo punto, ma cmq bisognerebbe agire nel rispetto di una persona che per anni è stata al tuo fianco, un rispetto già leso a sufficienza col tradimento.

Reddit racconta che l’uomo dopo aver deciso di abbandonare la moglie ha assunto degli avvocati per non perdere la casa valutata milioni di dollari, dove aveva intenzione di trasferirsi con l’amante. Il marito concesse alla moglie tre giorni per uscire di casa e liberarla dalle sue cose.

Cosa ha fatto la donna in questi 3 gg? i pacchi e mentre impacchettava pianificava una orrenda vendetta.

Il primo giorno ha impacchettato tutte le sue cose.

Il secondo giorno, ha assunto dei traslocatori per trasportare le sue cose altrove.

Il terzo giorno ha brindato alla fine del suo matrimonio con lo Chardonnay, caviale e gamberetti pensando a quanto sia stata fortunata. Come si suol dire: “un uomo che se ne va con la sua amante libera sua moglie da un marito infedele”.

Pensando a queste parole ha pianificato la sua vendetta. Ha preso carcasse di gamberetti e del caviale e ha riempito tutte le aste delle costosissime tende che adornavano la casa, in tutte le camere, nessuna esclusa.

Dopo aver finito ha lasciato la casa senza farsi più sentire.

L’ex marito e la compagna sono entrati in casa e dopo qualche giorno hanno iniziato a sentire un odore nauseabondo. Hanno pulito tutto, ogni stanza, ogni tappeto ogni condotto ma l’odore era sempre più sgradevole. Nessuna impresa di pulizia è riuscita a risolvere il problema, tanto che qualche settimana dopo l’uomo mise in vendita la casa.

della vendita la ex moglie gli fece una proposta di acquisto dicendo che la casa le mancava terribilmente. Il marito accettò di venderla ad un prezzo molto conveniente.

Una volta tornata in casa la donna ha gettato via tutti i bastoni delle tende e ha ritrovato il sorriso.

La morale? la vendetta va servita fredda. Comportamenti impulsivi e irrazionali non portano a nulla di buono. La vendetta è pericolosa, è l’espressione più profonda della sofferenza deviata dalla frustrazione della rabbia e dalla tristezza.

Quando qualcuno ti fa del male potresti sentire il bisogno di creare tanta sofferenza in lui, la stessa che lui ha dato a te, apparentemente questo sembra placare il dolore.

Non c’è considerazione più sbagliata di questa, il sollievo che porta la vendetta è solo momentaneo.

Niente può riparare il tuo cuore spezzato, puoi però decidere di cogliere questa opportunità per ricostruire la tua vita, e col tempo chissà che tu non possa trovare un nuovo amore.

Devi solo iniziare col fare i pacchetti, impacchetta tutto il tuo dolore, accettalo e lasci che ti accompagni. Quel dolore ti ha renderà una persona migliore e ti darà la forza necessaria per evolvere.