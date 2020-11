Covid-19, s’allunga la lista dei Vip contagiati. Positivi anche i Maneskin. La popolare band ha dato la notizia su Instagram. Piovono i messaggi di solidarietà dai fan

Covid-19, non c’è pace tra i Vip. S’allunga rapidamente la lista dei contagiati. Sono positivi anche due componenti della popolare band Maneskin. Tutti hanno effettuato il test per il coronavirus ma soltanto Vic e Damiano sono risultati positivi.

Il gruppo musicale ha scelto Instagram per comunicare la notizia ai fan. “Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento – hanno fatto sapere aggiungendo – abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire, ancora una volta, l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti”.

I Maneskin invitano quindi alla prudenza, a non abbassare la guardia perché, come hanno provato sulla loro pelle “basta nulla per essere contagiati”.

I Maneskin s’aggiungono, quindi, al nutrito elenco di contagiati. Solo pochi giorni fa anche Alena Seredova aveva annunciato sui social di essere positiva al covid. Ma ci sono tanti altri nomi eccellenti del mondo dello spettacolo ad aver contratto l’infezione: da Paola Perego a Carlo Conti, passando per Gerry Scotti, Paolo Brosio, Iva Zanicchi, Nunzia De Girolamo e molti altri ancora. E anche la Chiesa cattolica è in apprensione per un contagiato illustre: si tratta del cardinale Gualtiero Bassetti, ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 3 novembre.

Serve prudenza e, questo, lo sanno bene anche i Maneskin. Bisogna evitare il più possibile gli assembramenti e limitare all’osso i contatti sociali. “Rimanete distanziati e usate la mascherina – ha raccomandato la band aggiungendo – noi vi abbracciamo e continuiamo a scrivere musica da casa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Tantissimi i messaggi di solidarietà dei fan. Un’ ammiratrice scrive: “Starete tutti bene ragazzi, questo incubo finirà e noi saremo ancora insieme, voi su un palco e noi davanti a voi. Siete forti”.

E’ un periodo difficile. Si vive quasi in una dimensione sospesa, in attesa che il peggio passi per ritornare, gradualmente, alla normalità. Servono responsabilità e prudenza: questa è la raccomandazione di tutti i vip che hanno contratto il virus.

Covid tra i Maneskin. Anche Conti invita alla prudenza

Oltre alla raccomandazione dei Maneskin c’è pure quella del conduttore televisivo Carlo Conti. Anche lui ha contratto l’infezione ed è stato dimesso dall’ospedale circa una settimana fa. Ora sta bene, ma ribadisce che si tratta di un’esperienza dura, a prescindere che la situazione sia più o meno critica.

“Ragazzi sono qui a dire che non si tratta di una bischerata“ – ha commentato il conduttore aggiungendo – è un virus subdolo che s’annida dentro di noi quando meno ce lo aspettiamo. Invito alla prudenza, alla responsabilità, proteggetevi più che potete“.

Queste le parole di Carlo Conti in collegamento con il programma televisivo Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Il ritorno alla vita di prima sarà graduale. Si dovrà convivere con il virus ancora per alcuni mesi. Su questo punto concordano tanti aspetti. Nell’attesa che il peggio passi, bisogna proteggersi il più possibile con mascherina, igiene delle mani e distanziamento fisico.