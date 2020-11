L’Italia si è innamorata di lei negli ultimi tre anni, da quando ha messo in mostra le sue grazie sui social con atteggiamenti da vera diva: oggi è una bomba sexy, ma una volta? Una volta assolutamente no.

Oggi esibisce il suo sorriso perfetto in tutte le occasioni possibili e non fa mancare mai ai propri follower scatti sensuali dalla propria casa e (soprattutto) dalla propria camera da letto.

Una volta, però, il sorriso non era esattamente il suo punto forte, dal momento che soffriva evidentemente di una malformazione dei denti. Nel corso degli anni, però, per fortuna questa ragazza ha potuto migliorare sensibilmente il proprio aspetto ricorrendo alla chirurgia dentale e c’è da chiedersi se non abbia fatto ricorso al prezioso aiuto del chirurgo anche per correggere qualche altro piccolo (o grande) difetto.

Quel che è certo è che oggi non c’è molto di lei che non si sia visto sui social o in televisione: la sua sensualità è talmente dirompente da tenere gli uomini attaccati allo schermo, che sia del cellulare o del televisore.

Secondo voci di corridoio (ma che poi tanto di corridoio non sono) il suo attuale marito non gradisce affatto le foto super sensuali che posta continuamente sui propri profili social, tanto che l’uomo avrebbe deciso di non seguire più la moglie su Instagram per proteggere il proprio fegato dallo stress eccessivo!

Oggi bionda esplosiva, una volta maschiaccio trascurato

Questa foto, molto più recente di quella precedente, mostra una versione un po’ disordinata di una donna che gli italiani sono abituati a vedere agghindata di tutto punto e sempre meravigliosamente truccata.

Di chi si tratta? È venuto il momento di svelare il mistero: è Wanda Nara, attuale moglie di Mauro Icardi.

Prima di convolare a nozze con Icardi, la bionda Wanda era sposta con un altro famoso calciatore, quel Maxi Lopez che ha a lungo vestito i colori del Milan.

Da Maxi Wanda ha avuto 3 figli: Valentino, Costantino e Benedicto. I tre sono andati a vivere con la madre dopo che Maxi e Wanda hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio.

Le cose non sono andate affatto bene nei mesi successivi: i due hanno litigato spessissimo, finendo anche davanti al giudice per la gestione dei figli. Secondo Maxi Wanda non gli permetteva di vederli, secondo Wanda Maxi è stato un padre discutibile.

Non contenta dei tre piccoli campioni che aveva messo al mondo, Wanda ha avuto altre due gravidanze dopo il matrimonio con Mauro Icardi e ha allargato la famiglia con le biondissime Francesca e Isabella.

Tra l’altro pare che la Nara stia facendo di tutto per crescere le bambine a propria immagine e somiglianza, avviandole alla carriera di modelle e di testimonial per il suo marchio di abbigliamento per bambini.

Voci piuttosto insistenti hanno affermato che solo qualche tempo fa Wanda non fosse soddisfatta della sua famiglia così numerosa e che coltivasse il desiderio di avere ancora un altro figlio. Sempre stando alle voci pare che Mauro Icardi abbia alzato il cartellino rosso e abbia espulso dalla testa di sua moglie quest’idea, sostenendo che di bambini, in casa, ce ne fossero già abbastanza.

Anche se si impegna moltissimo nella cura della famiglia (ha sempre affermato di voler badare in prima persona ai suoi figli, senza avvalersi del lavoro di tate, cameriere e baby sitter), Wanda riesce a ritagliarsi ancora del tempo per curare in maniera maniacale la forma fisica e per mantenere alta la bandiera di una delle donne più sensuali del momento.

Scorrendo il suo (affollatissimo) profilo ufficiale Instagram i più maligni noteranno che Wanda Nara mette costantemente in mostra i propri “talenti”: il seno prosperoso e il di dietro degno di una figlia d’Argentina sono ormai volti familiari per i suoi numerosissimi follower.

Quello che invece non si vede mai (davvero mai) è la pancia di Wanda: forse le ben cinque gravidanze hanno messo a dura prova anche un fisico così curato come quello della signora Icardi? Forse il chirurgo non ha potuto fare miracoli e non ha potuto eliminare qualche smagliatura di troppo?

Quel che è certo è che dove non arriva il chirurgo arriva (almeno) photoshop (anche se di tanto in tanto Wanda prende qualche brutto scivolone).

Non c’è che dire, ne ha fatta di strada Wanda Nara da quando era piccola, e in particolare da quando aveva quindici anni e un sorriso da rifare.