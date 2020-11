Wanda Nara è stata beccata! La moglie di Mauro Icardi usa Photoshop per modificare le sue curve prima di pubblicare gli scatti su Instagram.

Wanda Nara è apprezzata dal popolo maschile, e non solo, per le sue sinuose forme. Forme che non manca di mostrare sul suo profilo Instagram, dove non di rado incanta i suoi fedeli sostenitori mostrando loro scatti che la ritraggono come mamma l’ha fatta o quasi.

Tra i commenti, oltre ad apprezzamenti di vario tipo, come quando si è mostrata senza reggiseno, c’è che le chiede come fa ad avere un fisico così tonico dopo ben 5 gravidanze, che non sono di certo poche. La moglie di Mauro Icardi non ha mai nascosto di curare molto il suo corpo. Cosa assolutamente vera, peccato che su Instagram oltre alle cure personali, un po’ di sano Photoshop non sembra proprio mancare.

Wanda Nara è stata beccata ad usare Photoshop, nonostante lei abbia sempre fatto intendere che di ritoccato c’era ben poco, in quanto la sua ultima foto su Instagram non lascia alcuno spazio all’immaginazione.

Wanda Nara, scivolone su Instagram: la foto è stata modificata

L’ultima foto di Wanda Nara su Instagram la immortala mentre si trova nel bagno di casa, intenta probabilmente a lasciarsi andare ad un bagno rilassante ed in questo non c’è assolutamente niente di male.

La moglie di Mauro Icardi ha preferito mostrarsi al massimo della forma, scegliendo di indossare soltanto un pantalone mentre sopra, coperta soltanto dal suo braccio, era senza niente addosso, come mamma l’ha fatta. Nello scatto, come potete vedere dalla foto pubblicata in alto, spicca subito un bel sedere sodo ed alto, talmente alto che pensate un po’: riesce a far lievitare il pavimento libero nell’aria.

Un vero portento il lato di B di Wanda, che di recente ha fatto strane manovre su Instagram, che riesce perfino a smuovere i pavimenti o si è lasciata sfuggire un eccessivo uso di Photoshop che ha lasciato le mattonelle di stucco? Purtroppo, duole ammetterlo, ma è molto probabile sia la seconda opzione a causare lo spostamento del pavimento, che è libero e felice nell’aria.

Wanda Nara usa Photoshop su Instagram, ma d’altronde Aurora Ramazzotti ci aveva avvisati: la perfezione, tanto ostentata sui social, non esiste.