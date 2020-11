Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: strugenti lettere al GF Vip

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si scambiano struggenti lettere al Grande Fratello Vip 2020: lacrime nella casa.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini continuano ad essere i protagonisti di un’amicizia fatta di tanti alti e bassi. L’influencer e il figlio di Alba Parietti si erano ritrovati dopo l’incontro della Parietti prima con Tommaso e poi con Francesco.

Tuttavia, complice una lettera che Dayane ha scritto a Francesco a cui ha voluto chiedere scusa per le incomprensioni che hanno avuto nel corso delle ultime settimane, Tommaso si è risentito nuovamente nei confronti di Francesco.

“Qui dentro vale tutto, come fai dopo tutto quello che vi siete detti a fare pace in due minuti? Le ha detto di tutto, bugiarda, falsa, ipocrita, calcolatrice, giocatrice! Mi ci gioco un arto che tornate amici da domani. Ve ne siete dette di tutte e adesso letterina, baci, abbracci, e tutto come prima”, ha dichiarato Tommaso non capendo come abbia fatto Francesco a perdonare Dayane.

Francesco ha provato a fargli capire di aver accettato semplicemente le scuse di Dayane per vivere serenamente in casa. Tommaso, però, non è apparso molto convinto e ha poi deciso di scrivere una lettera a Francesco per potergli far capire le sue ragioni.

Le lettere di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Il primo a scrivere la lettera è stato Tommaso Zorzi le cui parole hanno commosso Francesco Oppini che si è lasciato andare alle lacrime leggendo le riche scritte dall’influencer.

“Caro Francesco. Ho iniziato questa esperienza con la consapevolezza di un uomo ma la fragilità di un bambino. Tante volte la vita ha preteso da me una maturità che ho dovuto trovare in fretta e a 25 anni mi trovo a voler rivivere un’adolescenza della quale mi sono privato.

Ho frequentato ambienti sbagliati e persone sbagliate, facendo sì che la paura di soffrire oggi mi impedisse di vivere i miei rapporti con leggerezza e serenità. In te ho colto una sensibilità che subito mi ha curato”.

Anche Francesco ha deciso di rispondere con una lettera con cui ha aperto il suo cuore a Zorzi a cui ha promesso che ci sarà sempre:

“Da qualche giorno sento che le mie forze stanno calando, pensavo di essere più forte e temprato. Qui dentro ho trovato sorrisi, gioie, pianti, vecchi rancori. Ciò che più importa è aver trovato persone che incontrerò anche fuori e che mi hanno regalato sorrisi. Poi c’è invece quel tipo di persona che in modo più particolare e difficile ti entra nel cuore e quella persona caro Tommy sei tu.

Il mio nei tuoi confronti è un affetto vero, forte. Mi sento di proteggerti per il tuo passato, per tuo papà, per la sensibilità straordinaria che leggo nei tuoi gesti, parole e sguardi, quando parliamo, ma anche quando non lo facciamo. Sei energia pura, somigli molto a mia madre. Con te qui dentro ho trovato casa, diciamo che è come se avessi trovato la versione maschile di mia madre.

Mi è dispiaciuto allontanarci, anche io ho le mie colpe. Non voglio che capiti più, te lo dico con il cuore in mano perché ci soffro parecchio e ci sono già tante difficoltà da superare. Voglio portare a termine questo programma con te, che con un abbraccio mi cambia la giornata, ma anche la settimana. Ci sarò sempre per te, qui e fuori. Non vedo l’ora di fare schifo insieme. Ti voglio bene sei forte e lo sai”.

