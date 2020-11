Legato al concetto di dimagrimento, dieta e perdita di peso circolano ancora numerosi falsi miti, vere e proprie fake news che è il momento di mettere a tacere.

Ne potremmo parlare all’infinito eppure noi donne siamo così ossessionate dal raggiungimento del peso forma perfetto che, periodicamente, ricadiamo nell’errore di confidare nelle armi sbagliate.

Falsi miti, soluzioni apparentemente miracolose e veri e propri intrugli della nonna sono le ancore di salvezza a cui ci aggrappiamo confidando di dimezzare tempi e fatica della nostra dieta.

Grosse errore! Le scappatoie non esistono e prima ce ne convinciamo prima otterremo i veri risultati.

Proviamo allora ancora una volta a sradicare qualche falsa credenza in fatto di dieta, alimentazione e dimagrimento.

False credente in fato di dieta e dimagrimento

Tra le molte voci di corridoio che circolano da anni in fatto di dieta e perdita di peso ne abbiamo selezionate cinque, quelle più comunemente prese per buone da noi donne ma altrettanto comunemente fonte di grossi scivoloni.

Scopriamo insieme queste “fake news dell’alimentazione” e per quale motivo dovremmo abbandonarle prima di subito.

Sudando si perde peso – Sì, certo, peccato che si perdono solo liquidi, quelli che recupererete dopo il primo bicchiere d’acqua post allenamento. Non fidatevi della bilancia che scende dopo una sauna o un allenamento.

L’ananas brucia i grassi – No, non potete mangiare un’ananas a fine pasto e credere di aver rimediato a due etti di pasta, cotoletta e patatine fritte. Questo frutto contiene una sostanza, la bromelina, che aiuta la digestione ma niente di più.

I carboidrati vanno eliminati – Pasta, patate, alimenti considerati in generale nemici del peso forma e spesso da noi donne boicottati senza pietà. Si tratta forse di uno dei falsi miti più difficili da sradicare ma noi ci proviamo lo stesso: mai escludere un nutriente dalla dieta, anche a fronte di un’apparente perdita di peso poi avrete solo da rimetterci.

Bere acqua e limone al mattino come le top model – Bere acqua e limone al risveglio si dice sia tra i segreti della straordinaria forma fisica delle modelle ma le cose non tanno proprio così. Aiuterà il sistema immunitario, quello digestivo ma no, non vi farà dimagrire.

Meglio lo zucchero di canna – Meglio scegliere lo zucchero di canna al posto di quello bianco perché è meno calorico, ma ne siamo proprio sicure? In realtà non c’è differenza tra le due tipologie: la struttura chimica e le calorie sono esattamente le stesse.

Niente acqua e limone allora, né ananas miracolose e sudate salvifiche. Per stare in forma bisogna faticare!