Come sta Aurora Ramazzotti? Positiva al covid, in isolamento a casa, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti parla ai fan.

Come sta Aurora Ramazzotti, positiva al covid? La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha annunciato di essere stata contagiata e di trovarsi in isolamente a casa insieme al fidanzato Goffredo Cerza, ma come sta oggi?

Ad informare i fans è la stessa Aurora che, sempre molto presente sui social, ha rassicurato i suoi followers. Pur non condividendo foto e video come fa normalmente, la primogenita della Hunziker ha rassicurato tutte le persone che la seguono sui social con un messaggio pubblicato tra le storie di Instagram.

Aurora Ramazzotti positiva: “Questo virus è una scoperta costante”

Non perde l’ottimismo Aurora Ramazzotti che sta combattendo contro il coronavirus. Anche la figlia di Michelle Hunziker è stata contagiata. I sintomi sono pochi e le permettono di curarsi a casa come ha spiegato lei stessa in diretta all’interno del programma Ogni mattina, in onda su Tv8.

“E’ molto particolare come malattia e ovviamente abbiamo visto di tutto in questi mesi. Per cui ero già abbastanza preparata…Però non avendola vissuta sulla mia pelle non sapevo cosa aspettarmi. Ho avuto la tosse inizialmente e a me non viene mai. Quindi mi sono resa conto che doveva proprio essere per forza un virus. Speravo che in fondo non fosse lui e invece poi era lui. Una fortissima sinusite. Però adesso sto molto meglio, sono al sesto giorno e piano piano sono sulla via della guarigione. Come senti sono ancora un po’ intasata”, ha detto ad Alessio Viola.



Aurora, poi, è tornata ad informare i fans sulle sue condizioni e, con una storia su Instagram, ha spiegato come la situazione cambi continuamente.

“Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno. I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata. Spero di poter tornare presto. Abbiamo anche una diretta allenamento in sospeso, non l’ho dimenticato”, ha scritto Aurora che, essendo ancora positiva, spera di poter sconfiggere presto il virus e tornare il prima possibile alla sua vita e noi le auguriamo una pronta ed immediata guarigione.