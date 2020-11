Aurora Ramazzotti ad Ogni Mattina ha comunicato al pubblico del piccolo schermo di aver contratto il coronavirus. Ecco come sta ora.

Aurora Ramazzotti, dalla scorsa estate, ricopre il ruolo di inviata a Ogni Mattina, il nuovo programma di Tv8 che vede nei ruoli di conduttori Alessio Viola ed Adriana Volpe.

La figlia d’arte, poche ore fa, ha annunciato, in collegamento da casa sua, che purtroppo per qualche tempo non potrà portare a termine l’incarico preso in quanto ha scoperto di essere positiva al coronavirus.

Aurora ha svelato di aver iniziato a sospettare di essere positiva al virus non appena ha iniziato a tossire. Un sintomo lieve del virus, certo, ma che lei non ha mai avuto nemmeno quando era influenzata. Per questo motivo in lei è subito scoppiato il campanello di allarme, facendole sospettare che quella contratta non fosse una semplice influenza ma molto di più.

Aurora Ramazzotti è positiva al coronavirus e il suo annuncio ha spiazzato e non poco il pubblico di Tv8, che si è immediatamente preoccupato per le sue condizioni di salute e di chi le sta attorno. La Ramazzotti però, tra l’altro di recente è stato svelato perché ha litigato con Tommaso Zorzi, ha subito rassicurato tutti.

Ogni Mattina, Aurora Ramazzotti: “Io e Goffredo siamo positivi”

Aurora Ramazzotti ha subito rassicurato il pubblico di Ogni Mattina, rivelando che si è subito messa in isolamento anche se purtroppo non ha potuto evitare che il suo compagno Goffredo contrasse la malattia. I due, infatti, da qualche tempo vivono insieme a Milano ed era quasi impossibile poter mantenere le distanze, soprattutto perché i sintomi del virus si sono manifestato dopo 5 giorni dall’affettivo contagio.

La figlia di Michelle Hunziker, che è sempre più simile a lei, ha rivelato che dopo aver contratto la tosse è comparsa anche una strana sinusite, confermandole che purtroppo qualcosa non andava. Per questo motivo fin dal primo sintomo ha scelto di isolarsi in modo tale da non contagiare nessuno, mettendo in sicurezza tutte le persone che la circondano, compresi i membri della sua famiglia e dei parenti di Goffredo.

Ora Aurora Ramazzotti e Goffredo stanno bene. Dopo aver iniziato le dovute cure, i sintomi si sono subito calmati, ma non ha nascosto che è stato un percorso tutt’altro che facile ed ha bisogno ancora di un po’ di giorni per combattere la malattia e per uscirne più forti di prima.

Aurora Ramazzotti è positiva al covid, ma fortunatamente nonostante si siano manifestati i sintomi dalla malattia, sta bene ed è pronta a recuperare nel minor tempo possibile.