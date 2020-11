Che fine ha fatto Paola Frizziero di Uomini e Donne? Ecco com’è diventata l’ex tronista dopo l’addio al mondo della tv.

Paola Frizziero è stata uno dei volti più amati di Uomini e Donne. Prima nel ruolo di corteggiatrice, dove ha provato, ed inizialmente ci era anche riuscita, a conquistare il cuore di Salvatore Angelucci, e dopo nel ruolo di tronista, dove dal ragazzo che aveva scelto si ritrovò con un sonoro no, continuando il suo percorso al di fuori del programma da single e non con un compagno al suo fianco.

Paola ha fatto innamorare il pubblico del piccolo schermo di sé. Grazie alla sua spontaneità, alla sua simpatia e semplicità, è riuscita a conquistare proprio tutti e la sua storia con Salvatore ha aiutato e non poco a creare un legame con i telespettatori. Basti pensare che ancora oggi, nonostante entrambi si siano rifatti una vita, sognano di rivederli insieme, ma le loro speranze sono assolutamente lontane dalla realtà dei fatti.

La Frizziero, da anni ormai, ha lasciato il mondo dello spettacolo di sua spontanea volontà. Nonostante sia tuttora cercata da tantissime reti televisive che la vogliono come opinionista o concorrente di reality show, ma lei non ha mai ceduto. Ha preso una scelta e vuole portarla fino in fondo. Il pubblico nonostante tutto non ci ha perso ancora la speranza e spera presto di poterla rivedere in tv. Anche se si chiede ancora oggi che fine ha fatto Paola Frizziero di Uomini e Donne?

Paola Frizziero oggi: cosa fa dopo la partecipazione a Uomini e Donne

Paola Frizziero ha completamente cambiato vita. L’ex tronista di Uomini e Donne dopo aver detto definitivamente addio al mondo dello spettacolo, si è concentrata sulla sfera religiosa, tant’è che è partita anche per lunghi viaggi insieme alla Chiesa a cui fa riferimento, che gli ha permesso di conoscere l’amore della sua vita: il suo attuale marito.

Qualche anno fa era stata avvistata in una nota catena di supermercati campana, presso cui lavorava come scaffalista, ma sembrerebbe aver lasciato quell’incarico poco dopo. Paola Frizziero di Uomini e Donne oggi conduce una vita serena, lontana dai flash e dalle luci di un tempo a cui non è assolutamente interessata. Basti pensare che non è mai approdata sui social, in quanto vuole che la sua nuova vita non venga inquinata da ciò che era un tempo.

Paola oggi è diventata mamma e sembra essere felice di questo nuovo ruolo a cui dedicherebbe anima e corpo. Purtroppo, nonostante il pubblico non se ne sia fatto ancora una ragione, lei non vuole più avere a che fare con il mondo dello spettacolo. Troppa sembrerebbe essere stata la delusione e il male provati in quegli anni, tanto da scuoterla a cambiare drasticamente tutto ciò che le stava intorno.

Paola Frizziero oggi è una moglie e madre soddisfatta della sua vita.