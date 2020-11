Torta di carote senza zucchero, glutine e latte

Abbiamo la soluzione ideale per la tua colazione. Leggera, equilibrata ed energica ma sopratutto molto gustosa ideale per gli intolleranti a glutine e lattosio.

Eccoti la soluzione perfetta per una colazione o uno spuntino ricco di gusto e leggerezza. E’ una torta ed in quanto tale è molto apprezzata da grandi e piccini, ma è salutare quindi i golosoni non devono temere chili di troppo. Inoltre non contiene zucchero, quindi è indicata per i diabetici ed è priva di glutine e latte, quindi ideale per gli intolleranti a glucosio e lattosio.

Gli ingredienti principali di questa torta sono la carota e l’arancia, due alimenti nutrienti con molteplici benefici. Una ottima ragione per prepararne una e farti deliziare senza sensi di colpa. Eccoti la ricetta.

Torta di carote e arancia, ecco come prepararla

Per iniziare bene la giornata la torta di carote e arance sarà il tuo migliore alleato. A basso contenuto di calorie e con alto grado di nutrienti, soddisferà sia il palato tche il tuo benessere.

Questa torta è un toccasana per la tua salute perchè contiene due ingrediente con sorprendenti benefici per la salute come le carote e l’arancia.

La carota è un ortaggio a radice ricco di minerali e antiossidanti , inoltre è una fonte preziosa di carotenoidi, vitamine e fibre alimentari . Il succo di carota è ottimo per proteggere il sistema cardiovascolare perchè in grado di ridurre l’ossidazione e la perossidazione lipidica, come è stato dimostrato in questo studio.

La carota è anche ricca di vitamina A, una vitamina che fa bene alla salute degli occhi e aiuta a ridurre la degenerazione maculare legata all'età, come delinea questo studio, che attribbuisce alla luteina e alla zeaxantina che contiene, questo potere.

L’arancia, invece, è un frutto ricco di vitamine e quindi pieno di vitalità, grazie al suo contenuto di vitamina C ma anche di potassio e folato di magnesio. Come ben sappiamo la vitamina C aiuta le nostre cellule del sistema immunitario a svolgere meglio le loro funzioni, uno studio condotto sull’argomento ha dimostrato questa virtù. Uno studio parallelo ha invece dimostrato che il consumo a lungo termine di succo d’arancia aiuterebbe a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari negli adulti che hanno alti livelli di colesterolo.

Ma come si prepara questa deliziosa torta? Ecco la ricetta da seguire passo passo

Gli ingredienti di cui avrai bisogno sono:

– 2 arance

– 5 carote

– ¾ tazza di fruttosio

– 3 uova

– 250 g di farina senza glutine (per esempio puoi miscelare 100 g di farina di riso, 100 g di farina di mais, 50 g di mandorle in polvere) + due cucchiaini di psillio

– 125 ml di latte di mandorle

– 100 ml di olio di mais

– 1 cucchiaio di lievito

– Un pizzico di bicarbonato di sodio

– Un pizzico di sale

– Cannella e noce moscata a piacere

Come praparare questa torta:

Le arance vanno sbucciate e la polpa tagliata in quattro parti. Se vederte semi estraeteli. Conservate la scorza dell’arancia, ma solo la parte arancione, rimuovete la parte bianca. Usate un frullatore per omogeneizzare le arance con il fruttosio e l’olio di mais.

A questo punto possiamo pensare alle carote che vanno lavate, sbucciate e grattuggiate.

Quindi le potete unire al composto precedentemente realizzato. Amalgamate unendo il latte di mandorle e le uova. Potere lasciare tutto nel frullatore e frullare per qualche minuto.

In una terrina mettete la farina senza glutine e aggiungete il lievito, il bicarbonato di sodio, un pizzico di sale, oltre a cannella e noce moscata.

Cercate di fare un buco al centro della terrina e versateci dentro il composto di arance. Con una spatola di legno, mescolate il tutto fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Come tocco finale unite le carote grattuggiate.

La torta posta in uno stampo imburrato e infarinato, oppure ricoperto con carta da forno va infornata in forno preriscaldato a 180 °, per 45-60 minuti.

Per controllare se la torta è cotta, usate il solito stizzicadenti o uno spaghetto. Infilatelo nella torta, se quando lo tirate fuori esce pulito vuol dire che la torta è cotta, altrimenti tieni la torta in forno ancora per qualche minuto.

Una volta cotta, lasciatela raffreddare per 30 minuti dentro al forno semiaperto prima di servirla.