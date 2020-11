“Stefano D’Orazio ci ha lasciato”: con queste parole i Pooh iniziano un messaggio struggente sui social in memoria dell’amico.

“Stefano D’Orazio ci ha lasciato”: inizia così il messaggio dei Pooh per lo storico amico e batterista firmato da Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli che, con un unico messaggio, hanno condiviso il dolore che stanno provando per l’improvvisa perdita dell’amico.

E’ un dolore enorme quello che la morte di D’Orazio sta arrecando alla famiglia, agli amici e a tutti i fans e le parole scritte da Red, Roby, Riccardo e Dodi sono quelle di quattro amici che hanno perso, a loro volta, un grandissimo amico.

Il messaggio dei Pooh per la morte di Stefano D’Orazio

Dolore e sconcerto per Roby, Dodi, Riccardo e Red che, oggi, hanno perso non solo un amico, ma un fratello. Stefano D’Orazio, come fanno sapere gli altri quattro componenti dei Pooh era ricoverato in ospedale da una settimana.

“STEFANO CI HA LASCIATO! Due ore fa… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… Oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… Poi, stasera, la terribile notizia”, scrivono.

“Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona perbene, onesta prima di tutto con se stessa. Preghiamo per lui. Ciao Stefano, nostro amico per sempre… Roby, Red, Dodi, Riccardo”, concludono.