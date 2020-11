Dayane Mello al GF Vip ha definito la sua storia con Stefano Bettarini come l’incontro di una notte sola. Lui non ha reagito bene.

Dayane Mello non si è di certo sorpresa quando ha visto Stefano Bettarini varcare la famosa soglia rossa come nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, visto che Paolo Brosio poco dopo il suo ingresso aveva spifferato l’arrivo di nuovi concorrenti facendo loro nomi e cognomi.

Per questo motivo Alfonso Signorini, prima di farli incontrare, l’ha chiamata in confessionale chiedendole maggiori chiarimenti in merito alla reazione che hanno avuto in passato, visto che lei durante il corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia l’ha definito come una persona che l’ha usata soltanto per finire sulle copertine dei giornali, ma non solo. Dayane ha rivelato che non c’è stata alcuna storia d’amore tra loro, ma soltanto una notte di passione e nulla di più.

“Alfonso ogni volta mi chiedono di Bettarini di qua e Bettarini di la” ha esordito Dayane, che settimana scorsa ha massacrato Francesco Oppini in diretta. “Tra di noi c’è stata soltanto una scopat* e basta, niente di più” ha concluso, spiazzando il padrone di casa e tutti i presenti in studio che non si aspettavano di certo una risposta così asciutta e onesta da parte sua.

Dayane Mello ha attaccato Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip e lui non le ha di cero mandate a dire.

Bettarini litiga con Dayane Mello al GF Vip. Lui: “Non ti ho usata”

Visualizza questo post su Instagram Dayena ha deciso di parlare chiaro… 😂 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 6 Nov 2020 alle ore 3:09 PST

Stefano Bettarini prima di iniziare il suo confronto con Dayane Mello al GF Vip ci ha tenuto a fare un appunto ad Alfonso Signorini, facendogli notare che l’espressione utilizzata da lei per definire la loro storia non è di certo tra le più eleganti e che se l’avesse usata lui sarebbe sicuramente stato richiamato per i modi e toni utilizzati.

“Prima di tutto ci terrei a dire che non ti ho conosciuta all’Isola e non sapevo chi tu fossi prima” ha ripreso poi Stefano Bettarini contro Dayane Mello, tra l’altro Parpiglia ha svelato perché si sarebbero lasciati. “Io per finire sulle copertine non ho certo bisogno di te, ci finivo anche prima“ ha poi proseguito l’ex di Simona Ventura. “Smettila di parlare male di me, sei tu che mi nomini senza motivo” ha poi concluso.

Dayane in un primo momento non è sembrata essere molto d’accordo con Stefano per poi cambiare poco dopo idea, chiedendogli perfino scusa. Tant’è che Alfonso Signorini è subito intervenuto per placare “l’ira” del nuovo concorrente, spiegandogli che non aveva più senso continuare questa discussione in puntata visto che lei si era scusata.

Dayane Mello e Stefano Bettarini hanno litigato al GF Vip e daranno sicuramente vita a numerosi colpi di scena all’interno della casa, visto che dopo soltanto pochi secondi dall’ingresso di lui hanno pesantemente discusso.