Il Covid colpisce il Grande Fratello Vip 2020 e chiude la regia 2. L’annuncio è arrivato direttamente dal sito ufficiale del reality show di canale 5. Finora, il pubblico, sul sito ufficiale del Grande Fratello e sull’app di Mediaset aveva la possibilità di scegliere quale diretta seguire attraverso due canali.

A causa della diffusione della pandemia, la produzione del reality show ha deciso di mettere giustamente in primo piano la salute dei propri collaboratori chiudendo la regia 2. Sarà, dunque, possibile seguire la diretta ventiquattro ore su ventiquattro solo attraverso la regia 1. Resta, invece, la possibilità della diretta differita con il canale +1 che consente di recuperare la diretta dell’ora precedente.

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 abituato a seguire la diretta ventiquattro ore su ventiquattro dovrà accontentarsi solo della regia 1.

“La situazione d’emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile. Né sul sito di Grande Fratello Vip, né su Mediaset Play. La regia 1 e il canale +1, invece, continueranno a funzionare regolarmente”, fa sapere un comunicato ufficiale diffuso dalla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Una scelta difficile, ma inevitabile quella delle produzione del reality show che ha messo giustamente in primo piano la salute dei propri collaboratori con la pandemia ancora in corso e che ha portato il Governo ad approvare il nuovo Dpcm che ha diviso l’Italia in tre zone e che prevede forme restrittive più gravi e che entrerà in vigore dal 6 novembre.

Il pubblico ha capito la scelta, ma ha chiesto che, con una sola regia, venga dato spazio a tutti i concorrenti non concentrandosi solo su alcuni di essere. Al momento, non si sa se e quando la regia 2 potrà tornare regolarmente in onda