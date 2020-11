Arisa senza veli e con un look acqua e sapoine manda in delirio i fan: la foto che l’ha fatta diventare donna che sta facendo impazzire il web.

Arisa non è mai banale e con una foto pubblicata su Instagram in cui, per la prima volta si mostra senza veli, lancia un messaggio a tutte le donne. Al naturale, con il caschetto castano sfoggia da un po’ di tempo, la cantante si mettere definitivamente a nudo davanti ai suoi fans.

Bellissima, vera e senza filtri, Arisa ammette di piacersi e di sentirsi donna esortando tutte le persone che la seguono a fare esattamente la stessa cosa. Non è sempre stato facile per Arisa che ha recentemente ammesso di aver fatto delle punturine sperando di poter piacere di più, ma oggi, bella più che mai e con la sua straordinaria voce, regala una foto magica al suo pubblico.

Arisa senza veli su Instagram: “Mi piaccio”. Il web approva: “Sei speciale e bella”

Per la prima volta, Arisa pubblica una foto senza veli e conquista tutti. Un’immagine che piace alla stessa cantante, ma anche ai fans.

“Questa foto di @niko_coniglio è un regalo per noi, non ho mai posato così. Non mi sono mai vista così. Mi piaccio molto. Mi ritrovo, mi amo, mi abbraccerei (e me la racconto.. me la canto e me la suono)”, scrive Arisa che ha recentemente raccontato le sofferenze subite in passato.

“Modestia a parte, sarebbe bello se ognuna di noi si dedicasse ogni tanto una poesia, si scrivesse delle lettere e si fermasse a pensare a se stessa come si pensa ad un’inseparabile sorella gemella, a quella confidente che non ci lascerà mai. In fondo è così. Amati”, aggiunge ancora la cantante.

La foto, oltre ad aver conquistato migliaia di like, è statat inondata dai complimenti dei fans. “Sei speciale e bella”, scrive il collega Giovanni Caccamo. “Si è capito che ci ami, ma hai capito che anche noi ti amiamo così come sei?“, aggiunge una fan. E ancora: “La tua voce e la tua persona è patrimonio dell’Unesco”, “La tua bellezza è un’opera d’arte”, “Quanta bellezza nella semplicità”, “Conoscere me stessa al fine di amarmi !!! La priorità, grazie Rosa”, “Sei in questa immagine la rappresentazione della tua voce semplice poesia”.