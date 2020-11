Gli oli vegetali sono un ottimo rimedio naturale per prendersi cura della pelle secca. Scopriamo quali sono i migliori e come utilizzarli.

Pelle secca: ecco di cosa ha bisogno

La pelle secca necessita di una idratazione profonda, che non provenga solo dall’esterno ma anche dall’interno dell’organismo. Nella skincare specifica per la pelle secca, gli oli vegetali occupano un posto di rilievo, sono infatti degli ottimi rimedi naturali che rendono la pelle idratata, liscia e vellutata.

Utilizzare degli ottimi prodotti per prendersi cura dell’epidermide secca e bere ogni giorno molta acqua naturale, sono i segreti di bellezza più semplici da conoscere, ma scopriamo cosa sono gli oli vegetali e come si possono utilizzare per trattare questa tipologia di pelle spesso disidratata.

Pelle secca: cosa sono gli oli vegetali

Gli oli vegetali sono estratti da semi, bacche e frutti dall’alto contenuto lipidico che si utilizzano in alimentazione ma anche in cosmetica. Sono ottimi ingredienti per creme e lozioni di bellezza e se utilizzati in purezza, possono essere un eccellente trattamento di bellezza per l’epidermide. Scopriamo quali sono i migliori da utilizzare per la bellezza e la salute della pelle secca.

Pelle secca: quali sono i migliori oli vegetali per trattarla

Gli oli vegetali sono dei veri e propri elisir di bellezza alla portata di tutti. Si possono trovare facilmente in farmacia e nelle erboristerie e il loro costo è abbastanza contenuto e dalle loro proprietà si possono ottenere molti benefici inserendoli nella skincare soprattutto della sera.

I migliori oli vegetali che si possono utilizzare per il trattamento della pelle secca sono:

l’olio di argan

l’olio di cocco

l’olio di karitè

l’olio di germe di grano

l’olio di jojoba

l’olio di mandorle dolci

l’olio di nocciola

Pelle secca: come utilizzare gli oli vegetali

Gli oli vegetali per la pelle secca, vanno conservati lontano dalla luce e in un luogo fresco a asciutto e possono essere utilizzati come un vero e proprio siero per la bellezza della pelle secca.

Non possono essere applicati sulla pelle puri, se non per donare un effetto emolliente e luminoso ma per penetrare in profondità, debbono essere sempre veicolati da una sostanza acquosa. Basterà quindi vaporizzare la pelle con un acqua idratante o con un idrolato perfetti per la pelle secca e poi applicare l’olio vegetale massaggiando fino a completo assorbimento.

Sarà semplice prendersi cura della pelle secca con gli oli vegetali più indicati per idratarla e rendere l’incarnato perfetto.