Santi, Bonsai: testo e video dell’inedito di X Factor 2020

Alla prima serata dei Live di X Factor 2020 Filippo Santi, cantante under uomini di Emma, si presenta con un singolo nuovo di zecca, Bonsai: ecco testo e video.

Filippo Santi, giovane cantautore bolognese, è uno dei tre cantanti scelti da Emma per i sui Under uomini.

Alla prima serata dei Live di X Factor 2020, Santi propone un suo inedito nuovo di zecca. Il titolo è Bonsai, una canone romantica proprio come quella dei grandi cantautori che per Santi sono dei veri e propri modelli.

Il brano, almeno per il momento, consente a Santi di passare il turno con un buon apprezzamento. Riascoltiamo allora insieme Bonsai e leggiamo anche le parole del testo scritto dallo tesso artista.

Santi, Bonsai: testo e video

Il tuo cuore è un frigo e io mi ci infilo

Chissà se te ne accorgerai

C’è sempre un motivo per fare schifo

Anche quando non lo sai

Mangio patatine Pai

E poi

Poi non mi ricordo mai

Vado a fare un giro che poi ci arrivo

Ho provato un ristorante thai

Ho trovato un libro ora ci scrivo

Quello che non dico mai

E tu ancora non lo sai

Io non mi ricordo mai

Non l’ho messa l’acqua nel bonsai

Ecco perché non cresce mai

E chi ci crede più

Che siamo unici e speciali

Se siamo così uguali

Tu dimmi quando sali, sali

Così ci penso su

E a volte piango a volte rido

Pure quando mi dirai

Che ti scrivo senza un motivo

Ma tanto non mi ascolti mai

Quei biglietti per Shangai

Ci gioco ancora e tu lo sai

Non l’ho messa l’acqua nel bonsai

Ecco perché non cresce mai

E chi ci crede più

Che siamo unici e speciali

Se siamo così uguali

Tu dimmi quando sali, sali

Così ci penso su

Sai le piante hanno il potere di leggere il silenzio

Non sia mai

Hai mai provato ad ascoltare

Ad ascoltare

Ecco perché non cresci mai

E chi ci crede più

Che siamo unici e speciali

Se siamo così uguali

Tu dimmi quando sali, sali