Dayane Mello sbrocca al GF Vip: il messaggio della discordia

Un messaggio aereo per la stanza blu contro la stanza arancione scatena il caos al Grande Fratello Vip: Dayane Mello sbrocca.

Sulla casa del Grande Fratello Vip 2020 è arrivato un messaggio aereo che ha scatenato la dura reazione di alcuni concorrenti. I fans della di Stefania Orlando Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, ribattezzati quelli della stanza blu, hanno inviato un messaggio aereo per sostenere i propri beniamini lanciando contemporaneamente una frecciatina a quella della stanza arancione. Il messaggio aereo non è piaciuto ad alcuni concorrenti, in particolare a Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck.

Grande Fratello Vip 2020: la dura reazione di Dayane Mello e Patrizia De Blanck

“T S MT G cuore Blue is Top Orange Is Not. Fan“: è questo il messaggio che i fans hanno deciso di inviare un messaggio per sostenere Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck hanno fatto notare ai quattro interessati il poco tatto nel gioire di fronte ad un messaggio contro gli altri concorrenti mentre Dayane Mello ha addirittura fatto il gesto dell’ombrello.

“Per voi forse è stato bello…per noi un po’ meno“, ha detto Elisabetta Gregoraci. Tommaso Zorzi, di fronte alla dura reazione di alcuni dei suoi concorrenti, tra cui Patrizia De Blanck, si è scagliato contro quest’ultima dopo averla ascoltata mentre parlava alle sue spalle.



“Mi stava sulle palle fin dall’inizio da quando aveva parlato di me sul giornale… dove mi hai conosciuto? Ma che dici? Tra venti persone sceglie me? Non mi sta bene per niente… già l’ho perdonato, non lo perdono più. Manco un saluto adesso, così s’impara“, ha detto la contessa parlando con Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini e non immaginando che Tommaso la stessa ascoltando.



è proprio RIDICOLO come gesto in qualsiasi caso, ma soprattutto in questo perché è rivolto a una fetta di pubblico che ha espresso una preferenza e SPESO DEI SOLDI per far sentire il loro supporto a 360º — sei una poverina dayane, spiace #gfvip pic.twitter.com/0HOyr6VPDZ — ً (@mxtteog) October 29, 2020

“Comunque dalla lavanderia si sente tutto, te lo dico… Dato che hai le cose da nascondere… non parli alle spalle? Allora perché l’altra volta dicevi ad Enock nell’orecchio che sono uno s******o? Non mi dire che parli in faccia. Ah, io sono uno s*****o? Tu l’altra volta mi sei venuta vicino e mi hai detto “Sparati“. Era una cosa divertente? Abbiamo due modi diversi… Non posso stare di là a fare il bucato e sentirti parlare di me… Ah, “Sparati” è una battuta? Abbiamo due modi diversi di dire le battute”, ha poi sbottato Zorzi.