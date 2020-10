Chi è la bambina nella foto? Oggi è una brillante attrice nonchè personaggio televisivo amatissimo dal pubblico per la sua simpatia.

Avete riconosciuto la bambina nella foto? Qui è una dolce fanciulla, con un viso e un sorriso furbetto e con una vita davanti. Nessuno, però, forse, avrebbe mai immaginato che questa bambina si sarebbe trasformata in una delle più grandi attrici italiane, amatissima dal pubblico e sempre molto apprezzata dagli addetti ai lavori.

Oltre ad essere una delle donne italiane più belle di sempre, la protagonista della foto è anche una delle attrici più talentuose, capace di calarsi perfettamente sia in ruoli drammatici che comici. Avete capito di chi stiamo parlando?

Chi è la bambina nella foto, oggi una delle più grandi attrici?

La bambina della prima foto è proprio Sabrina Ferilli. L’attrice era una bambina vispa e vivace che, da grande, è diventata una donna stupenda con un talento recitativo meraviglioso. Sabrina, con una straordinaria carriera alle spalle, nel corso degli anni ha collezionato una serie di successo recitando nelle più importanti fiction italiane e sul grande schermo. E’ stata anche la protagonista di uno show televisivo affiancando il grande Lucio Dalla nel programma La bella e la bestia.

Negli ultimi anni ha conquistato l’affetto del pubblico più giovane partecipando al serale di Amici in qualità di giudice e, dalla scorsa edizione di Tu sì que vales è la rappresentante della giuria popolare.

Ogni sabato si emoziona, si diverte e diverte il pubblico a casa che ama in modo particolare i suoi siparietti con Maria De Filippi a cui è legatissima da un’amicizia vera e unica al punto che, in una delle ultime puntate del serale della scorsa edizione di Amici, Queen Mary le ha organizzato uno scherzo presentandosi a casa sua con le telecamere.

“Per avere la Ferilli a Tu si que vales ci ho messo quattro anni, ho dovuto faticare tantissimo. Il mio rapporto con Sabrina è nato a C’è poste per te dove era venuta ospite per incontrare il suo primo amore, siamo diventate amiche ed ero sicura potesse far bene. È una donna intelligente, passionale, estremamente spiritosa, una donna preparata che non smette di stupirsi”, ha dichiarato la moglie di Maurizio Costanzo.