Ancora fame dopo cena? Il trucco per combatterla!

By

Dopo cena viene assalita da una fame incontenibile? Mettila tacere grazie a questo trucco utile che potrai mettere in pratica ogni qualvolta non riuscirai a contenere il senso di fame.

Ti è mai capitato di avere fame subito dopo aver finito di mangiare? Oppure non riesci mai a rinunciare a quel delizioso dolcetto post cena? C’è qualcosa che devi sapere.

Troppo spesso non riesci a venirne a capo, proprio non ti spieghi quella voglia irrefrenabile di cibo dopo aver mangiato, particolarmente quello dolce, tutti momenti nei quali viene assalita da attacchi di fame improvvisi che non riesci a placare.

Che succede quando mangi?

In realtà quella sensazione che provi potrebbe essere semplicemente fame nervosa, quindi un problema che appartiene al tuo livello di glicemia.

Per fare chiarezza, di riuscire a capire meglio cosa si nasconde dietro questo desiderio irrefrenabile, bisogna innanzitutto capire tutto il processo che avviene nel nostro organismo, più specificatamente nel nostro apparato gastrointestinale, nel momento in cui andiamo ad ingerire un alimento. Ogni volta che mangi il cibo arriva nello stomaco e poi nell’intestino, viene poi digerito in tutti i suoi vari nutrienti.

Tra questi nutrienti c’è sicuramente il glucosio, quello che viene assorbito per primo e passa nel sangue, la glicemia aumenta producendo così insulina da parte del pancreas.

L’insulina non è altro che l’ormone del dopo pasto, poiché entra in azione, agevolando l’ingresso del glucosio nelle cellule in particolare nelle cellule del cervello, del fegato e del muscolo. Cosa fa la glicemia? Cala vertiginosamente, molto di più se il picco glicemico è stato particolarmente elevato ed ha provocato una maggiore rilascio di insulina.

Glucosio nel sangue e senso di fame

Tutte le variazioni repentine dei livelli di glucosio nel sangue portano alla comparsa di un feroce senso di fame, quindi, quando la glicemia scende al di sotto del livello di normalità si percepisce molta fame.

Ci sono ovviamente degli alimenti che aumentano in maniera esagerata la glicemia attivando così una forte risposta dell’insulina, ti ricordiamo che a quell’ormone che riesci a facilitare l’assorbimento del glucosio dal sangue alle cellule anche quando hai appena concluso un pasto. Tutto dipende dalla glicemia, esistono però rimedi e alimentazioni corretti anche per tenere a bada la glicemia. Ma ora scopriamo come evitare di avere sempre fame dopo cena.

Ancora fame dopo cena? Il trucco per combatterla!

Per evitare di avere sempre fame, e per ridurre quella voglia soprattutto di dolciumi vari, il trucco c’è. Dovrai necessariamente introdurre nella tua alimentazione tutti gli alimenti che conferiscono un gradevole senso di sazietà. Evitare tutti quei cibi che portano la glicemia a dei livelli superiori. Così facendo, limiterai i cali provocati dall’intensa risposta insulinica, come abbiamo visto, causa principale della costante sensazione di fame.

Tutto quello che devi mangiare per placare la fame post-cena

Prima di tutto prova sempre a consumare una colazione ricca, nutriente e ovviamente bilanciata. Chi esce di casa bevendo solo un caffè ha un’alta probabilità di essere sorpresa da attacchi di fame improvvisi. Fare colazione infatti permette all’organismo di avere un carico di energia da sfruttare per l’intera giornata.

Anche la cena stessa dovrà essere leggera devono essere presenti proteine e carboidrati nelle giuste quantità ma anche grassi. Un piatto bilanciato nei macro nutrienti ti renderò sazia più allungo. Aggiungi qualche spuntino sano durante la giornata, e mangia dei cibi che richiedono una lunga masticazione, prediligi verdure, carne, pesce ma soprattutto cibi integrali. Ecco la lista dei cibi più sazianti per evitare attacchi di fame post cena.