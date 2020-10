Little Pieces Of Marmelade, chi è il gruppo di X Factor 2020 della squadra di Manuel Agnelli? Età, nome e Instagram.

I Little pieces of marmelade sono un gruppo di X Factor 2020 che, dopo aver superato le varie selezioni, hanno conquistato i live ottenendo la fiducia del giudice della squadra dei Gruppi ovvero Manuel Agnelli, ma chi sono davvero i Little pieces of marmelade? Qual è il loro vero nome? Quanti anni hanno? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul giovane artista.

Little pieces of marmelade: età, nome e Instagram

LPOM è un gruppo formato da Daniele, insegnante di chitarra 25enne e Francesco, sound engineer che ha 24 anni. Entrambi vengono da Filottrano in provincia di Ancona. Daniele è la voce principale del gruppo, suona la batteria e piano elettrico mentre Francesco è la seconda voce, suona chitarra e il sinth.



“Siamo un duo, chitarra-batteria. Siamo felici di vivere quest’occasione. E’ un’esperienza nuova, strana e non ci rendiamo conto di niente. Abbiamo portato due inediti che sono piaciuti tantissimo a Manuel (Agnelli ndr). Vogliamo spaccare il palco come sempre. Nella vita vogliamo fare questo da sempre, da quando ci conosciamo ovvero da dieci anni da quando è iniziato il nostro progetto musicale. Siamo fratelli di musica”, dicono nel video pubblicato da Sky.

“Siamo contenti di lavorare con Manuel e lo rispettiamo. Non vediamo d’iniziare a lavorare per i live”, aggiungono i due amici e musicisti che, nella squadra dei Gruppi, avranno compa compagni d’avventura i Manitoba e i Melancholia.

Visualizza questo post su Instagram Ai live facciamo i bravi? 8========D ——- (|) Un post condiviso da 🎸LPOM 🥁 (@___littlepiecesofmarmelade___) in data: 23 Ott 2020 alle ore 6:32 PDT

Amici e colleghi da dieci anni, Daniele e Francesco puntano tutto su X Factor 2020 per far conoscere la propria musica e arrivare al cuore della gente.