Eda Marì, chi è la cantante degli Over di X Factor 2020 in squadra con Mika? Età, vero nome, Instagram e curiosità.

Eda Marì è una dei concorrenti di X Factor 2020. La cantante ha superato tutte le selezioni conquistando uno dei tre posti della squadra degli Over di Mika, ma chi è davvero Eda Marì? Qual è il loro vero nome? Quanti anni hanno? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul giovane artista.

Eda Marì: età, vero nome e Instagram

Edda Maria Sessa è il vero nome di Edda Marì. Ha ha 25 anni e viene da San Lucido in provincia di Cosenza. Amante della musica, Edda, prima di dedicarsi al canto, ha studiato danza nella scuola della madre. Molto emotiva, è riuscita a conquistare i live di X Factor grazie alla potenza dei suoi inediti.

“Eda Marì è il mio nome d’arte e nasce da una semplicità unica perchè non è molto diverso dal mio vero nome” – spiega nel video pubblicato da Sky. “Ho sempre voglia di fare festa, sono libera e non posso avere delle gabbie che ho avuto ed è per questo che nasce Eda Marì che mi ha aiutato nelle scelte, a saper decidere, a voler fare delle cose perchè davvero le vuoi fare. Non posso avere dei limiti”, aggiunge.

“Sono sempre alla ricerca della serenità e non voglio circondarmi di persone negative che potrebbero portarmi a non essere me stessa“, aggiunge ancora la cantante che non nasconde di aver pianto tanto durante il suo percorso a X Factor 2020 che l’ha portata ai live.

“Adoro avere Mika come giudice anche se mi mette un po’ di timore. Mi ha detto che ho bisogno di rafforzare il cuore anche se questo non significa cambiare. Il mio obiettivo è prendere tutto e non vedo l’ora d’iniziare”, conclude la 25enne, pronta a conquistare il cuore del pubblico del talent show di Sky.

La squadra degli Over di Mika è formata da Eda Marì, N.A.I.P. e Vergo. Con la sua esibizione, Eda ha commosso Emma. “Una performance così la fa chi che nella vita si lancia senza paracadute e nella vita ha avuto più batoste che carezze. Complimenti”, le ha detto la cantante salentina.