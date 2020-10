Anche quando siamo a dieta possiamo concederci lo sfizio di un buon dolce, come la torta al cioccolato speziata con purea di mele

Un dolce al cioccolato dietetico, sembra strano ma è possibile. Basta provare la torta al cioccolato speziata con purea di mele, un dessert molto semplice da preparare. Una volta che avete pronti gli ingredienti, con il giusto peso, sarà sufficiente metterli insieme e il gioco è fatto.

Ma come fa ad essere dietetica? Semplice: non c’è burro, latte, uova, solo poco olio di semi. Quindi non ci sono grassi ma in compenso c’è tanto gusto anche grazie alle varie spezie utilizzate per aromatizzare l’impasto. La purea di mele invece non serve tanto a dare sapore, ma solo ad ammorbidire l’impasto per dare la giusta consistenza morbida. Il risultato finale è goloso.

Torta al cioccolato speziata con purea di mele, un dolce facile



Se al posto delle mele volete utilizzare le pere, il risultato finale non cambia. Questo dolce resta morbido anche per diversi giorni.

Ingredienti:

200 g di farina integrale

150 g di zucchero semolato

50 g di cacao amaro

30 ml di olio di semi

100 ml di acqua

1 bustina di lievito per dolci

1/2 cucchiaino di noce moscata grattugiata

1/2 cucchiaino di cannella

1/2 cucchiaino di zenzero in polvere

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1 pizzico di sale

zucchero a velo

Per la purea di mele

2 mele

1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaino di cannella

Preparazione:

La ricetta di questo dolce è molto semplice perché più che altro dobbiamo assemblare gli ingredienti. Partite dalle mele: lavatele, pelatele e tagliatele a dadini piccoli. Poi cuocetele in padella con lo zucchero e la cannella fino quando saranno belle morbide. A quel punto dovete solo frullarle e trasformarle in purea

In una ciotola versatevi tutti gli ingredienti secchi, a partire dalla farina integrale, dallo zucchero semolato e dal cacao amaro. Date una prima mescolata aggiungendo poi l’olio di semi, l’acqua, il lievito e tutte le spezie. Infine il sale e il bicarbonato. Mescolate bene e per ultima unite anche la purea di mele.

Girate per ottenere un impasto omogeneo, Versatelo in una tortiera unta e cuocete nel forno preriscaldato a 160° per un’ora circa. Sfornate, lasciate raffreddare e decorate con lo zucchero a velo