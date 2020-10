View this post on Instagram

“Alice: Secondo te sono diventata #matta ? Alice: Secondo te sono diventata matta? Charles: Ho paura di si. Sei matta, svitata. Hai perso la #zucca . Ma ti rivelo un segreto: tutti i #migliori sono matti.” (Dal film Alice in Wonderland)🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃 Insomma oggi ho deciso di usare la zucca, ma quella arancione, non la materia grigia che al momento ho messo un attimo in pausa…un po’ di follia non guasta mai che dite?…si vede anche dalle foto di oggi😂🌈🎊🎉💯 _____________________ Penelope chef 👩‍🍳🎃 🎃TORTINO DI ZUCCA CON CUORE AL CACAO🍮 (Solo 330 calorie e tante vitamine) 🎃INGREDIENTI CUORE (Cal 100) 110g latte scremato 10 g cacao 10 g eritritolo 5 g fecola 🎃PROCEDIMENTO Fai addensare sul fuoco per 3 minuti dal bollore 🎃INGREDIENTI TORTINO (CAL 230) 120g albume 120g zucca delica cotta 50g yogurt magro 15 g eritritolo 5 gocce yummis drop lemon pie(o 10 g zucchero integrale) 15 g farina di cocco 15 g farina di riso 10 g farina integrale Idrolitina e limone 🎃PROCEDIMENTO Frulla albume , eritritolo, zucca e yogurt con un minipimer Aggiungi farine e yummis e mescola Aggiungi idrolitina e succo di limone e mescola Versa in un padellino da 14 cm caldo e versa al centro il budino al cacao Cuoci 25 minuti a fuoco bassissimo Ribalta su un piatto e spolvera di zucchero a velo e 10g di burro di arachidi diluito con poca acqua calda Buon appetito 🥰 #tortinomonamour #tortinodizucca #cicciopancakeporn #cicciopancakefitripieno🥞 #fitpassion #zuccaricette #tortadizucca #fittortino #tortinofitripieno #tortinofit #tortinofitness #cicciofit #zucca🎃 #lowcarb #lowcalorierecipes #lowsugar #cuorecioccolato #zuccaecioccolato #fitbreakfast #fitkitchen #zuccadelica