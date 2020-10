A Uomini e Donne cambia tutto: Maria De Filippi dice stop ai baci. Gianluca, Sophie e Davide non potranno più baciare i pretendenti.

Maria De Filippi cambia Uomini e Donne. La nuova stagione era cominciato quasi nella normalità con i tronisti e i corteggiatori che, sin dalla prima puntata, muniti di mascherina, hanno potuto anche ballare. Tuttavia, con la seconda ondata dei contagi da coronavirus, Maria De Filippi ha deciso di cortere ai ripari dicendo stop ai baci. Sophie Codegoni, Gianluca De Matteis e Davide Donad che sta pei hanno già baciato, ma d’ora in poi, cambierà tutto.

Uomini e Donne, Maria De Filippi cambia tutto per il Covid

La seconda ondata di contagi del Covid che sta facendo aumentare il numero dei positivi ha spinto Maria De Filippi che a Domenica In ha raccontato il suo più grande dolore, a rivedere le regole di Uomini e Donne. Finora, alle registrazioni, partecipa il pubblico e tutti i protagonisti rispettano il distanziamento sociale e indossano la mascherina quando devono ballare o salutarsi. I tronisti, inoltre, in esterna, hanno avuto anche la possibilità di baciare. Sia i tronisti Davide Donadei che Gianluca De Matteis, ma anche la tronista Sophie Codegoni hanno baciato. D’ora in poi, però, tutto ciò non potrà più accadere.

Da venerdì 23 ottobre, come fa sapere il Vicolo delle News, sono vietati i baci. Gli abbracci, tuttavia, potrebbero essere ancora concessi. La decisione è stata presa per un motivo preciso: le trasmissioni televisive devono essere portatrici di buon esempi in un momento così difficile per tutti. I tronisti, dunque, dovranno fare a meno dei baci e continuare a conoscere i propri pretendenti senza il bacio.

Non è tuttavia, impossibile, scegliere senza baci. La tronista Jessica Antonini, infatti, ha scelto il corteggiatore Davide Lorusso senza baciare. Davide, Gianluca e Sophie faranno così esattamente la stessa cosa. La regola varrà anche per le dame e i cavalieri del trono over? Quest’ultimi sono liberi di vedersi quando vogliono e non sono seguiti dalle telecamere. Le nuove regole di Uomini e Donne saranno più chiare quando la puntata sarà trasmessa.