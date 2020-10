Rosalinda Celentano, triste sfogo prima di Ballando con le stelle

Rosalinda Celentano, dal dramma alla rinascita grazie a Ballando con le stelle 2020: lo sfogo sul suo aspetto fisico.

Rosalinda Celentano racconta il rapporto con il proprio corpo davanti alle telecamere di Ballando con le stelle 2020. La figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano, su richiesta di Carolyn Smith, ha accettato di esibirsi indossando delle scarpe con i tacchi, ma ha ammesso di essersi sentita totalmente a disagio. “Ho mantenuto la promessa, ma non mi è piaciuto nulla perchè stavo in una cosa non mia. Mi sentivo fuori luogo, fuori tempo, fuori tutto”, ha ammesso Rosalinda.

Rosalinda Celentano e il rapporto con il proprio corpo a Ballando con le stelle 2020

Subito dopo l’esibizione, Rosalinda ha ammesso di essersi sentita fortemente in imbarazzo con se stessa. “Quando ho finito mi sono nascosta. La prima cosa che ho fatto è stato togliere i tacchi perchè era in imbarazzo con me stessa. La sera prima ero molto infastidita. Dentro quella veste io non c’ero. Sono andata contro la mia natura. Se tu mi guardi e mi ami e ti sto simpatica, ti sto simpatica in quanto Rosalinda. Però, poi, ho deciso di andare fino in fondo perchè era una sfida con me stessa”, ha aggiunto.

Con Ballando con le stelle, Rosalinda Celentano sta facendo pace con se stessa e dopo aver raccontato la battaglia contro il tumore, ha parlato della femminilità prendendo come esempio la madre Claudia Mori.

“La femminilità non sta sui tacchi. Quando guardo mamma, la guardo prima come un’opera. Mi ricordo che quando ero piccolina la guardavo mettersi il rimmel ed io volevo essere il rimmel perché è una cosa che è dentro l’occhio e ti porta in giro. Mi ricordo che stavo sul set e fissavo mamma. Io mi sento molto femminile e quando mi dicono che sembro un ragazzo, è una cosa brutta. Io ho i capelli lunghi dentro. Meno cose ho e meglio sto”, ha scritto poi su Instagram a corredo di una foto della madre.

Sulla pista di Ballando con le stelle, la Celentano sta mostrando anche la parte più intima di se stessa conquistando sempre di più il pubblico.