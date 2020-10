Campania, De Luca avverte: “Coprifuoco a partire da venerdì”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha spiegato che potrebbe scattare il coprifuoco sul territorio regionale a partire dalle 23.00 di venerdì. In atto le procedure di richiesta per limitare le attività e la mobilità in funzione dell’aumento di contagi da COVID-19.

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha reso noto che scatterà il coprifuoco in tutto il territorio regionale a partire da venerdì. Come ha già spiegato in altri contesti, si muoverà d’anticipo. Quindi a partire dalle 23 di venerdì, in Campania, ci sarà il blocco di tutte le attività e della mobilità da questo fine settimana in poi: “Si chiude tutto anche qui, come si è chiesto anche in Lombardia”, sottolinea il governatore.

Scatta il coprifuoco in Campania: le parole di De Luca

Successivamente, De Luca ribadisce: “Chiesti alla Protezione Civile 600 medici e 800 infermieri, ad oggi ci hanno assicurato che invieranno 50 medici e 100 infermieri. Siamo clamorosamente al di sotto delle esigenze minime poste dalla Regione Campania. Non è ancora arrivato nessuno, vedremo nei prossimi giorni. Intanto faremo miracoli – assicura il Presidente della Regione durante una visita al Covid Residence per i positivi asintomatici all’Ospedale del Mare – per reperire gli anestesisti che saranno necessari. Anche a costo di prenderli da altri reparti”.