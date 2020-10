Flatulenza addio, arrivano i Jeans a prova di peto

Non riesci a trattanere i peti e questo ti fa sentire a disagio? Ovviamente è una situazione sgradevole ma fortunatamente esiste una soluzione e non si tratta di un farmaco.

Da oggi puoi sentirti libero di fare tutte le scorregge che vuoi e non dovrai preoccuparti dell’odore ma ti avvertiamo che non possiamo fare nulla per attutire il rumore.

Se la tua flautolenza ti ha reso abile nel farle senza rumoreggiare troppo, questa invenzione epocale fa al caso tuo: i Jeans anti peto sono quanto di meglio tu potessi desiderare.

Jeans anti-peto, la soluzione rivoluzionaria per la flatulenza

I Jeans hanno superato ogni prova, sono rimasti tra i capi più venduti anche mentre le mode cambiavano. I jeans si sono adattati al mondo contemporaneo e ai bisogni del consumatore, l’unica cosa del Jeans che è rimasta immutata da ben 200 anni è quella piccola taschina tipica di questo capo, scopri perché tutti i jeans hanno una piccola tasca sul davanti.

A proposito di bisogni, da oggi puoi acquistare jeans che impediscono agli altri di annusare i tuoi peti.

Non è un’invenzione da ridere ma un’invenzione rivoluzionaria molto seria per contrastare una delle cose che più imbarazza e più impedisce di vivere serenamente: la flatulenza. Chi ne soffre non riesce a fare a meno di scoreggiare in pubblico ed è debilitante. Seppure ci si sforzi a produrre meno rumore possibile nel farle poco si poteva fare per eviatare il cattivo odore diffondersi intorno. Odore tipico che sebbene qualcuno abbia dimostrato essere benefico per la salute (L’odore dei peti è benefico per la salute) non può non suscitare sguardi beffardi e interrogativi nelle persone che circondano chi le fa.

Per limitare i danni e permetterti di vivere e sganciarle con disinvoltura in tutta la tua eleganza eleganza, un produttore di jeans americano ha realizzato un capo molto geniale: un jeans in grado di non far trapelare la puzza dei tuoi gas intestinali.

Fare peti fa bene alla salute e ci sono almeno 7 buoni motivi per cui dovresti farli più spesso. Grazie a questo jeans potete fare peti con nonchalance senza più temere l’odore di uovo marcio che questi emettono.

I jeans che neutralizzano l’odore delle tue scoregge si possono acquistare online sul sito inglese Shreddies: “Scoreggia con fiducia” è lo slogan del sito per incentivare le vendite.

Come si legge nella descrizione del prodotto sul sito web di Shreddies, la particolarità di questo jeans sta nel fatto che sono stati prodotti con uno strato in più, un tessuto di carbone attivo posto tra due strati di tessuto normale. Grazie al carbone attivo gli odori dei gas intestinali vengono assorbiti e non fuoriescono. Un’invenzione a dir poco geniale.

Lo stesso sito vende anche pigiami e biancheria intima con lo stesso potere. Se tra i tuoi cari c’è qualcuno che abitualmente ti soffoca con l’odore dei suoi peti, questi sembrano essere ottimi regali di Natale.