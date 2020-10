La foto del bimbo che strappa la mascherina al dottore ha fatto il giro del web e rimarrà sicuramente come una delle più simboliche del periodo Coronavirus.

La Pandemia di Coronavirus ha abituato i cittadini del mondo a concentrarsi ogni giorno sulle nuove morti che stanno portando enorme dolore a milioni di persone. Nonostante tutto, però, nel mondo si continua a nascere e la speranza che tutto possa finire presto è ancora salda.

A dimostrarlo arriva la fotografia scattata da un medico di Dubai che ha fatto rapidamente il giro del mondo e che, con ogni probabilità, non dimenticheremo facilmente.

Il bimbo che strappa la mascherina al dottore: l’eroe della seconda ondata

A scattare la fotografia è stato il padre del bimbo, secondo di due gemelli che ha visto la luce negli scorsi giorni a Dubai.

A rendere pubblica la foto insieme a un messaggio di grande speranza e positività, è stato il dottore trionfante e sorridente che compare nella stessa foto. Si tratta di un ginecologo che dall’inizio della pandemia sta utilizzando i propri social per raccontare la storia della pandemia dal punto di vista di chi lavora negli ospedali ma anche per sostenere tutti coloro che sono impegnati giorno e notte nella lotta contro il virus.

Il medico si chiama Samer Cheaib, mentre il nome del bambino non è stato diffuso per rispetto alla privacy della famiglia. Quello che conta, però, è il messaggio che il dottor Cheaib e il suo nuovo piccolo amico sono riusciti a trasmettere in un solo scatto: “Questo bambino era il secondo di una coppia di gemelli il cui parto è avvenuto un paio di settimane fa. Il padre, felice, mi stava fotografando mentre tenevo in braccio i bambini. Il secondo ha tentato di strapparmi la mascherina e il papà ha sentito il bisogno di catturare questo momento. C’era positività nella foto e penso che faccia sorridere le persone che la vedono” ha dichiarato il ginecologo ai media, insistendo poi sulle grandi proprietà benefiche di un sorriso. “La positività e il sorriso lavoreranno per aumentare l’immunità delle persone e aiuteranno a combattere questa pandemia” ha concluso, fiducioso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agenzia ANSA (@agenzia_ansa) in data: 17 Ott 2020 alle ore 12:10 PDT

Purtroppo on line la fotografia non ha raccolto soltanto i commenti entusiastici di chi ha visto in questo scatto un simbolo di speranza e di positività. Sono stati molti coloro che hanno affermato che la fotografia è pericolosa poiché non presenta censura sui genitali dei bambini e che, con questa leggerezza, si fornisce materiale pedopornografico facilmente fruibile e gratuito a tutti i pedofili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr Samer Cheaib د سامر شعيب (@dr.samercheaib) in data: 19 Ott 2020 alle ore 4:41 PDT

Nel frattempo però il dottor Cheaib non si ferma, e pare che sia proprio in grado di instaurare un rapporto speciale con tutti i piccoli che aiuta a venire al mondo, come dimostra anche l’ultima delle fotografie pubblicate sul suo Instagram.