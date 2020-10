Scopri perché tutti i jeans hanno una piccola tasca sul davanti

Sicuramente te lo sarai chiesto anche tu, a cosa servirà questa taschina? perchè tutti i jeans ce l’hanno? Il motivo non è scontato.



C’è un motivo particolare oer cui i jeans hanno questa taschina davanti e risale a moltissimi anni fa, una tradizione che è rimasta nel tempo, una particolarità che rende il jeans un indumento unico.

Perchè i jeans hanno una taschina davanti? A cosa serve?

Avrete sicuramente notato ai lati dei jens, proprio sopra le tasche, una taschina piccola piccola. Il motivo per cui esistono queste tasche non è affatto banale. Al momento della realizzazione di questo indumento, assicurarsi dell’esistenza di questa tasca cucita è di fondamentale importanza, una prerogativa che non può assolutamente prescindere dalla realizzazione del jeans. A rivelare l’importanza e la tradizione legata a questa taschina è il sito The Independent.

Tutti si chiedono a cosa serva questa piccola tasca, non notarla è impossibile dato che è presente in quasi tutti i jeans. Eppure nessun indizio, nessuna informazione sull’etichetta, niente di niente sembra rivelare la sua utilità. Qualcuno la usa per nascondere le monete, La taschina è talmente stretta che da li è impossibile perderle, ma in realtà questa taschina è stata progettata per uno scopo totalmente differente.

La progettazione di questa taschina si deve ai cowboy. La risposta al mistero della taschina dei jeans come avevamo preannunciato ha origini molto lontane, diciamo quasi a

duecento anni fa.

Non importa che il jeans sia per uomo o per donna, ogni jeans che si rispetti dovrebbe necessariamente essere dotato di questa taschina. Ma perchè l’hanno realizzata? La ragione è molto particolare. Riguarda qualcosa che aveva un grande senso quando è stata inventata, prima veniva usata moltissimo anche se oggi non è di nessuna ed è caduta in disuso.

Non vi viene in mente niente? Allora vi diamo un’altro indizio: serviva per risolvere un problema della vita quotidiana di allora che oggi non esiste più.

Questa tasca si deve all’inventore dei jeans Levi Strauss che ha creato i jeans più famosi del mondo e a 200 anni dalla sua invenzione è ancora il capo più indossato da tutte le generazioni. La tasca risale alla fine del XIX secolo, è dunque un elemento storico e non è mai stata eliminata perchè viene considerata ancora oggi una reliquia del suo inventore che aveva pensato a progettare un pantalone che tenesse conto dell’orologio da taschino.

La piccola tasca dei jeans è stata progettata per gli orologi da tasca

Oggi l’orologio lo portiamo al polso, per questo la taschina è rimasta inutilizzata, in passato l’orologio si teneva in tasca ed era molto piccolo, tanto da entrare perfettamente in questo taschino. In principio i cowboy legavano il loro orologio ad una cinghia della sella in modo da non perdere l’orologio durante le loro cavalcate. Questo metodo non era molto efficace per questo all’ideatore dei Levi Strauss venne in mente questo taschino.

Il jeans un indumento senza tempo

Questi pantaloni sono stati inventati moltissimi anni fa e sono ancora molto attuali. Cambia i modello e il tagòlio del jeans ma il suo apprezzamento per il tessuto resta invariato. Il jeans è un capo senza tempo, a vita alta o bassa, a zampa di elefante o sigaretta, elasticizzato o non, il jeans è un capo che vanta una storia ricca e vasta. Il suo tessuto di twill di cotone, viene oggi utilizzato per realizzare la maggiorparte dei pantaloni in commercio e il merito si deve principalmente a due persone: Il sarto Jacob Davis, e Levi Strauss, proprietario di un’azienda tessile di San Francisco.

Il jeans è il frutto di una collaborazione professionale di queste due persone che hanno rivoluzionato i costumi dell’abbigliamento.

Ideati per la classe operaia utilizzando un tessuto basico, i jeans hanno rapito l’attenzione degli stilisti che li hanno fatti sfilare sulle passerelle di tutto il mondo.

Il jeans ha incontrato le esigenze ed i gusti di tutti, dalle varianti di colore, dal più chiaro al più scuro, ai diversi modelli. Oggi il jeans più apprezzato è scolorito, strappato e schizzato di vernice. Questo indumento senza tempo ha ancora un brillante futuro davanti a sé.

