Con il cambio di stagione il nostro organismo si indebolisce. Ecco come far aumentare le difese immunitarie con i rimedi naturali.

Con i cambi di stagione e i conseguenti sbalzi di temperatura il nostro organismo si indebolisce per riadattarsi alle nuove condizioni climatiche.

In particolare passando dal caldo estivo ai primi freddi autunnali il corpo diventa sensibile alle aggressioni esterne perché si abbassano le difese immunitarie.

Ecco che allora è bene correre subito ai ripari adottando tutta una serie di comportamenti virtuosi per far sì che ciò non avvenga. Scopriamo alcuni rimedi naturali per far aumentare le difese immunitarie.

Perché l’organismo si indebolisce nei cambi di stagione

È in questo periodo dell’anno, che l’organismo trova più difficoltà a riadattarsi al nuovo clima. Si passa dal caldo estivo ai primi freddi autunnali, che talvolta arrivano così repentini, tanto da non darci nemmeno il tempo di abituarci.

A risentire di questi forti sbalzi termici, oltre al corpo è anche la mente, infatti quando arriva l’autunno può capitare che qualcuno cada anche in depressione.

E allora prima di capitolare all’arrivo delle nuove condizioni climatiche meglio farsi trovare preparati rafforzando il sistema immunitario. In questo modo avremo meno probabilità di ammalarci e di superare l’autunno e l’inverno con un miglior stato di salute.

Specialmente ora poi che circola anche il Covid-19 avere un sistema immunitario che funziona alla perfezione è caldamente consigliato.

Ecco alcuni consigli per far aumentare le difese immunitarie

Avere uno stile di vita sano è sicuramente una condizione necessaria per avere difese immunitarie efficienti. Questo significa prenderci cura di noi stessi. Stress, alimentazione scorretta, vita sedentaria, scarso riposo, abuso di fumo e alcool, ma anche di medicinali porta inevitabilmente a un calo delle difese nel nostro organismo. In questo modo siamo più esposti a virus e batteri.

Ecco che allora prima di tutto dobbiamo concentrarci sulle buone abitudini, ad esempio consumando molta frutta e verdura di stagione. Manteniamo sotto controllo il peso corporeo, sia attraverso l’alimentazione ma anche praticando attività fisica regolarmente. Non c’è per forza bisogno di andare in palestra. Possiamo anche fare esercizio a casa. Evitiamo di abusare di fumo e alcolici. Dormiamo almeno 7-8 ore per notte e manteniamo alti gli standard igienici. Già osservando queste semplici regole saremo a buon punto.

Poi se vogliamo aumentare le nostre difese immunitarie assumiamo degli integratori a base di sostanze naturali fra queste:

Acerola : si tratta di una pianta originaria del Messico che contiene molta vitamina C. Ma anche la A e quelle del gruppo B. Si consiglia di assumerla in caso di raffreddore e sintomi influenzali.

: si tratta di una pianta originaria del Messico che contiene molta vitamina C. Ma anche la A e quelle del gruppo B. Si consiglia di assumerla in caso di raffreddore e sintomi influenzali. Echinacea : è una pianta immunostimolante, che rafforza il sistema immunitario. Al tempo stesso ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

: è una pianta immunostimolante, che rafforza il sistema immunitario. Al tempo stesso ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Rosa canina : una pianta che di solito si trova vicino ai boschi e si utilizza per potenziare le difese immunitarie essendo ricca di vitamina C. Aiuta a combattere i malanni di stagione.

: una pianta che di solito si trova vicino ai boschi e si utilizza per potenziare le difese immunitarie essendo ricca di vitamina C. Aiuta a combattere i malanni di stagione. Astragalo : è una pianta che serve a prevenire raffreddori e influenza. Possiede proprietà immunostimolanti e serve nei momenti si stress fisico e psichico.

: è una pianta che serve a prevenire raffreddori e influenza. Possiede proprietà immunostimolanti e serve nei momenti si stress fisico e psichico. Uncaria : conosciuta anche come ‘unghia di gatto’ ha proprietà immuno-modulanti. Secondo studi recenti sarebbe in grado di stimolare le interleuchine, delle proteine che rafforzano le difese immunitarie. Ideale da assumere nelle stagioni fredde.

: conosciuta anche come ‘unghia di gatto’ ha proprietà immuno-modulanti. Secondo studi recenti sarebbe in grado di stimolare le interleuchine, delle proteine che rafforzano le difese immunitarie. Ideale da assumere nelle stagioni fredde. Shiitake: si tratta di un fungo proveniente dalla Cina che contiene beta-glucano, una sostanza che serve a potenziare le difese. Pur essendo poco diffuso in Italia è famoso per la sua efficacia.

Ovviamente prima di assumere queste sostanze è bene chiedere il parere del medico nell’eventualità si avesse qualche allergia a queste piante.

Inoltre, un valido rimedio naturale per far aumentare le difese immunitarie è la propoli. Una sostanza che producono le api dalle proprietà antibatteriche e antifungine.