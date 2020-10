Ines Trocchia, che fisico su Instagram: la foto in intimo

Ines Trocchia esalta i followers con uno scatto conturbante su Instagram, gli affezionati non fanno mancare il proprio supporto, il fisico è perfetto: décolleté procace, sguardo ammaliante e sorriso splendente.

Ines Trocchia sorprende nuovamente i fan con uno scatto irriverente e conturbante, la celebre modella di Nola (molto apprezzata anche all’estero) riesce sempre a conquistare il favore dei fan su Instagram con foto molto particolari e altamente provocanti. A volte “senza vali” per pose artistiche che fanno della malizia un valore aggiunto senza mai prestare il fianco alla volgarità.

Ines Trocchia statuaria su Instagram: lo scatto in intimo per la nuova campagna pubblicitaria

La nota indossatrice, in questo momento, è alle prese con diverse campagne promozionali per altrettanti brand di intimo: lo sfoggio dei nuovi capi diventa, quindi, un dovere ed un piacere. Sia per lei che per i suoi affezionati, i quali restano esterrefatti ogni volta: il fisico statuario e le forme generose fanno la differenza. Senza contare i sorrisi e l’autoironia, qualità che la Trocchia possiede da sempre, in grado di catturare molti appassionati. Moda, ma anche classe e buon gusto: tre aspetti che, quando c’è di mezzo la seducente modella italiana vanno a braccetto. Anche se, spesso, si vede qualcosa in più.