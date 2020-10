Meraviglie dal mondo: questa cascata forma un meraviglioso abito da sposa

Queste immagini sono suggestive e bellissime, guardandole la natura riesce a sorprenderci ancora una volta. Scopri la leggenda di questa cascata.

Questa bellissima cascata scorga in Perù, ammirandola dall’alto come si può notare dal video della cascata pubblicato su Instagram, si nota che l’acqua che scorre delinea un bellissimo abito da sposa. La leggenda legata a questa cascata è ancora più particolare.

La leggenda della cascata della sposa

L’hanno chiamata “La cascata della sposa” per via della sua strabiliante somiglianza ad una donna vestita con un abito bianco. Questa cascata è conosciuta da pochi, per coloro che si recano in Perù è una delle maggiori attrazioni turistiche. La cascata è situata poco distante dal villaggio di Namora, nelle vicinanze della città di Cajamarcaed. Questa cascata narra di una leggenda bellissima.

Maestosa ed imponente con i suoi 23 metri, il getto d’acqua che scorre tra la verde vegetazione mostra il disegno di una sposa. Secondo le credenze popolari questa cascata sarebbe nata a seguito di un patto d’amore.

Sembrerebbe che una giovane sposa disperata per la morte del suo futuro sposo, ad un giorno dalle nozze, abbia pregato pachamama, la Madre terra venerata dagli Inca, per essere tramutata in una cascata in contemplazione del suo unico grande amore.

Le immagini della cascata in movimento pubblicate su Instagram sono davvero suggestive: